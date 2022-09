Das ist bei der Langen Nacht der Feuerwehr in Kaufbeuren geboten

Die Freiwillige Feuerwehr Kaufbeuren lädt am Samstag zur "Langen Nacht der Feuerwehr" auf die Wache.

22.09.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Hautnahe Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr, eine spektakuläre Inszenierung der Wache und beste Unterhaltung – das versprechen die Freiwilligen bei der Veranstaltung in Kaufbeuren. Gäste bekommen die Möglichkeit, die Feuerwache an der Neugablonzer Straße bei Führungen zu besichtigen und erfahren dabei mehr über moderne Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung.

Freiwillige Feuerwehr Kaufbeuren zeigt Geräte und Fahrzeuge

Es werden auch Fahrzeuge und Geräte ausgestellt. Bei Einbruch der Dunkelheit erwarte Besucherinnen und Besucher das Highlight: eine Fettbrandvorführung.

Im Rahmen der Aktionswoche der bayerischen Feuerwehren steht der Nachwuchs am Samstag, 24. September, beim Kreisfeuerwehrtag in Friesenried im Mittelpunkt. Dort legen rund 200 Jugendliche den Wissenstest der Jugendfeuerwehren ab.

Die Friesenrieder Organisation stellt sich an diesem Tag zusätzlich noch den Herausforderungen der Deutschen Jugendleistungsspange.

