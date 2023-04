Was sich rund um den Fünfknopfturm in Kaufbeuren verändern soll

Rund um den Fünfknopfturm in Kaufbeuren tut sich was. Der Förderverein sieht aber auch die Stadt in der Pflicht. Das nächste Turmfest wird ein besonderes.

27.04.2023 | Stand: 21:56 Uhr

Der Kaufbeurer Fünfknopfturm erfreut sich bei interessierten Besuchern und auch bei Hochzeitspaaren zunehmender Beliebtheit. Im vergangenen Jahr gab es gut 50 Führungen durch den früheren Wehr-, Wach- und Wohnturm mit insgesamt rund 1000 Teilnehmern, 17 Paare ließen sich in dem historischen Gemäuer trauen. Dies berichtete Klaus Müller, der Vorsitzende des Fördervereins Fünfknopfturm, bei der Jahresversammlung der Vereinigung im Café Ikigai.

