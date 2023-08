Auf dem Holzweg zum Silvesterkabarett: Das steht beim Kaufbeurer Podium auf dem Programm

Bis zum Jahreswechsel bietet die Kaufbeurer Kellerbühne wieder jede Menge Satire, Kunst und Musik – an einem Wochenende im Dezember sogar im Doppelpack.

26.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Eine aufregende Mischung aus Kunst, Musik und Kabarett“ verspricht der Kulturverein Podium für die kommende Saison. Vom 13. September bis zum Jahreswechsel stehen ein Dutzend Veranstaltungen auf dem Programm. Als Besonderheit gibt es Anfang Dezember ein „Musikwochenende“ mit zwei Band-Auftritten an zwei aufeinanderfolgenden Abenden in der Kellerbühne an der Inneren Buchleuthe.

Den Saisonauftakt macht traditionell wieder eine Vernissage zu einer neuen Ausstellung in der Podium-Galerie. Am Mittwoch, 13. September, wird die Schau „Oasen“ der Malerin Kornelie Nielsen eröffnet. „Ein Spiel von Lebendigem und rein Formalem, von Harmonie und Dissonanz“, versprechen die Bilder der Medizinerin, die ihren Ruhestand in Kaufbeuren verbringt. Die Ausstellung läuft bis zum 16. Dezember und ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, an Veranstaltungstagen in der Kellerbühne von 19 bis 23 Uhr geöffnet.

Klavier-Kabarett von und mit Christine Schütze gibt es am Samstag, 16. September. In ihrem Programm „Also, mir wär’ sie zu dünn…“ geht es um Großes wie 100 Jahre Frauenwahlrecht, vor allem aber um die deutsche Sprache und was man wortgewaltig und klavierstimmig so mit ihr machen kann.

Politisches Kabarett im Kaufbeurer Podium

„Mephisto Consulting“, heißt das aktuelle Programm von Matthias Deutschmann, das der Kabarettist am Freitag, 29. September, im Podium präsentiert. Sein Auftritt verspricht politisches Kabarett mit Witz, Tiefgang und einer ordentliche Prise Musikalität.

Kabarett von und mit Frederic Hormuth gibt es am Freitag, 13. Oktober. Verstärkt durch Songs am Piano erläutert Hormuth in „War was?“, wie man sich Probleme vom Leib hält, aber Lösungen an sich ranlässt.

Rock-Stand-Up nennt Nepo Fitz das, womit er gerade auf Tour ist und was er am Samstag, 28. Oktober, auch im Podium präsentiert: Exakt eine Stunde lang feuert der Musiker, Schauspieler und Comedian alles ab, was er kann.

Patrizia Moreso präsentiert ihr Programm "Overkill" in Kaufbeuren

In ihrem Programm „Overkill“ zerlegt Patrizia Moreso, in Berlin lebende Italienerin mit schwäbischem Migrationshintergrund, ihre Überforderung mit der jetzigen Zeit in humorvolle Einzelteile. Am Sonntag, 12. November, will sie nichts und niemanden verschonen – am wenigsten sich selbst.

„Weber No. 5: Ich liebe ihn“, vom harmonisch einlullenden Titel des neuen Kabarettprogramms von Philipp Weber sollte man sich nicht täuschen lassen. Wenn er am Samstag, 25. November, auf der Podium-Bühne steht, geht es um Marketing, das den Verstand und die wichtigsten Sinne des Menschen anspricht: den Blödsinn, den Wahnsinn und den Irrsinn.

Die Musiker der Gruppe Wildes Holz blicken auf „25 Jahre auf dem Holzweg“ zurück. Im Zuge ihrer Jubiläumstournee kommen sie am Freitag, 8. Dezember, auch nach Kaufbeuren und eröffnen das Musikwochenende im Podium. Unter dem Motto „Freiheit für die Blockflöte“ bringen die drei Freunde aus Recklinghausen ihre besondere Art der Holzmusik unters Volk. Es spielen Tobias Reisige (Blockflöten), Johannes Behr (Gitarre) und Markus Conrads (Kontrabass, Mandoline).

Musik von und mit Jazzquadrat gibt es dann am zweiten Tage des Musikwochenendes, am Samstag, 9. Dezember. Das Jazzensemble der Kaufbeuer Sing- und Musikschule mit Tobias Schill (Altsaxofon), Simon Neureuter (Piano), Björn Rieger (Kontrabass) und Tom Tümmers (Schlagzeug) spielen Jazz-Standards, mal swingend, mal mit Latin-Groove, eigene Stücke und eigene Arrangements.

„Eigentlich hätte ich ein Ja von meiner Freundin erwartet, als ich vor ihr auf die Knie ging. Aber nach drei gemeinsamen Kindern ist ein O.k. auch ein Erfolg. Oder?“, berichtet Stefan Leonhardsberger, der sein erstes Solo-Comedy-Programm entsprechend „Ja“ betitelt hat. Am Samstag, 16. Dezember, berichtet er vom Alltagswahnsinn als Familienvater, Verlobter und Lastenfahrrad-Gangster.

Das traditionelle Silvesterkabarett des Podium im Kaufbeurer Stadtsaal übernimmt diesmal Thilo Seibel, musikalisch unterstützt von Manfred Eggensberger. Unter dem Motto „Schon rum?!“ sucht er am Sonntag, 31. Dezember, ab 19 Uhr Antworten auf Fragen, die sich 2023 ergeben haben. Das verspricht ein prallvoller Abend zu werden – mit Karl Lauterbach, Winfried Kretschmann und anderen Überraschungsgästen. (maf)

Die Veranstaltungen beginnen, soweit nicht anders angegeben, um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es jeweils etwa einen Monat vor den Veranstaltungsterminen bei der Allgäuer Zeitung (Service-Point im Kaufbeurer Buron-Center, Telefon 0831/206-5555, online: www.allgaeuticket.de) und beim Podium (Telefon 08341/ 13002, E-Mail: podium.kaufbeuren@ t-online.de).