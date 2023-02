Anwohner ärgern sich: Stillgelegtes Auto parkt seit Jahren in Kaufbeuren

Ärger in Kaufbeuren: Ein Auto steht seit Jahren in der Königsberger Straße. Der TÜV ist abgelaufen, die Nummernschilder entstempelt. Und nun?

18.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Ein schwarzer Kleinwagen steht in der Königsberger Straße im Bereich der ehemaigen Videothek am Straßenrand geparkt. Der TÜV ist schon seit dem Jahr 2019 abgelaufen, die Nummernschilder sind zwar noch vorhanden, wurden aber auf Anordnung der Zulassungsbehörde entstempelt. Das geht aus einem orangefarbenen Aufkleber hervor, der auf der Fensterscheibe angebracht ist.

Fahrzeug in Kaufbeuren steht seit Jahren am Straßenrand

Ein weiterer offiziell aussehender Aufkleber ist beinahe bis zur Unkenntlichkeit verwittert. Aus dem Bordstein wuchert bereits das Gras am Fahrzeug empor. Das Auto ist einem AZ-Leser, der in der Nachbarschaft wohnt, schon seit Langem ein Dorn im Auge. Seit mindestens vier Jahren sei es nicht bewegt worden, moniert er und hat sich damit an unserer Redaktion gewandt.

Auch an verschiedene Stellen bei der Stadt und beim Bauhof habe er sich bereits gewandt. Die Parkplatzsituation in dem Wohngebiet sei besonders an den Wochenenden ohnehin schon angespannt, sagt er. Der Dauerparker beanspruche Parkraum, den die Anwohner dringend benötigten. Dass ein abgemeldetes Fahrzeug so lange auf einer öffentlichen Straße stehe, das könne doch nicht sein.

Behörden haben derzeit keinen Zugriff auf den Besitzer des Pkw

Der Fall sei ihm bekannt, sagt Bruno Dangel vom Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Kaufbeuren auf Nachfrage der Allgäuer Zeitung. Auch der Halter des Wagens sei der Stadt bekannt. Jedoch hätten die Behörden derzeit keinen Zugriff auf den Fahrzeugeigner. „Wenn das Auto Schrott wäre, wäre es schon lang weg“, erklärt Dangel. Die Stadt arbeitet dabei mit Gutachtern zusammen, die anhand der Fahrgestellnummer, des Allgemeinzustands und des Kilometerstands, falls bekannt, den Restwert solcher Fahrzeuge ermitteln.

Stadt Kaufbeuren lässt Schrottautos entsorgen

Stellt der Gutachter keinen Restwert mehr fest, dann könne die Stadt das Auto getrost aufladen und wegbringen. Doch da es sich bei dem Kleinwagen in der Königsberger Straße bei der letzten Begutachtung um ein Auto mit beträchtlichem Restwert handelte, könne die Stadt es nicht einfach verschrotten.

„Wenn wir das Fahrzeug abschleppen, haben wir ein gewisses Haftungsrisiko“, sagt Dangel. Für die Einlagerung stünden bei der Stadt nicht genügend geeigneten Plätze bereit. Zudem müsste die Kommune die Verantwortung für etwaige Beschädigungen oder Vandalismusschäden übernehmen, wenn sie Fahrzeuge in Obhut nähme und etwa auf dem Gelände des Bauhofs zwischenlagerte. Dangel weist darauf hin, dass der Außenbereich des Bauhofgeländes nicht ausreichend gesichert sei.

Derzeit keine Gefahr für die Umwelt

Von dem abgestellten Fahrzeug gehe laut Dangel derzeit keine Gefahr für die Umwelt aus, es laufen keine Betriebsstoffe aus. Er hat aber Verständnis für den Frust der Anwohner und verspricht, den Zustand des Fahrzeugs erneut überprüfen zu lassen.

