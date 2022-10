Abfall-App und virtuelle Wunschkennzeichen: Wo Kaufbeurer Digitalisierung hautnah erleben und welche Online-Dienste Bewohnern das Leben erleichtern sollen.

18.10.2022 | Stand: 05:41 Uhr

Visionen für Kaufbeuren im Jahr 2084 wurden jüngst beim Utopika Festival gesammelt und vorgestellt. Für futuristische Ideen muss man jedoch nicht ganz so weit in die Zukunft reisen: Intelligente Straßenlaternen, digitale Behördengänge und gechipte Mülltonnen sind in der Wertachstadt schon jetzt Realität oder auf dem Weg dorthin. Marvin Hausmann, der Digitalisierungskoordinator der Stadt, gibt einen Überblick über die Angebote.

