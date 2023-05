Märkte, verkaufsoffene Sonntage und Konzerte - das ist 2023 in Kaufbeuren geplant

Bummeln in der Altstadt, Tanzen in Neugablonz und Toben im Jordanpark: In Kaufbeuren ist in den nächsten Monaten viel los. Die Veranstaltungen im Überblick.

02.05.2023 | Stand: 18:46 Uhr

Während die Kaufbeurer Altstadt erst zum bunten Marktplatz und ein paar Tage später zur Theaterbühne wird, eröffnen im Jordanpark der neue Spielplatz und das Gartenlokal „Contheke“. Nicht nur im Mai, sondern auch in den darauffolgenden Monaten sind in der Wertachstadt zahlreiche Veranstaltungen geplant.

Etwa 40 Kunsthandwerker, Gastronomen und Direktvermarkter präsentieren am Sonntag, 7. Mai, von 11 bis 17 Uhr ihr Angebot in der Innenstadt. Beim Künstlermarkt gibt es außerdem Live-Musik und ein Kinderprogramm in der Fußgängerzone mit Eisenbahn, Schminken und Pantomime. Viele Geschäfte in der Altstadt öffnen zudem von 13 bis 17 Uhr.

Markttreiben und verkaufsoffener Sonntag, eine bewährte Kombination, die bei vielen Besucherinnen und Besuchern gut ankomme, sagt Lena Schweitzer vom veranstaltenden Tourismus- und Stadtmarketing. „Das zieht auch Gäste von auswärts an.“ Für die Einzelhändler und die Innenstadt seien solche Aktionen daher eine „tolle Werbeplattform“.

An diesen Sonntagen öffnen die Geschäfte in Kaufbeuren

Auch beim Rustikalmarkt (8. Oktober) und beim Martinimarkt (11. und 12. November) öffnen die Läden am Sonntag. Ebenso wie am Bürgerfest in Neugablonz (10. September), das heuer nach dem großen Festival zum Neugabiläum wieder in gewohnter Form stattfindet. Ein weiterer Termin, der im Kaufbeurer Veranstaltungskalender nicht fehlen darf: Am Freitag, 17. November, erstrahlt die Stadt zum Candle-Light-Shopping.

Diesen Frühling und Sommer soll auch der Jordanpark zum Veranstaltungsort werden – geplant sind etwa ein Familienfest (13. Mai), ein Nachtflohmarkt (20. Mai), mehrere Konzerte beim „Sommer im Park“ (23. und 24. Juni) und das Sommerfest „Pride im Park“ (7. und 8. Juli). Immer mittendrin: die „Contheke“. Ab diesem Wochenende ist die Schiffscontainer-Bar bei schönem Wetter geöffnet, jeweils von Mittwoch bis Samstag ab 15 Uhr. Zusätzliche Öffnungszeiten werden kurzfristig im Internet veröffentlicht, schildert Daniel Fischer, der die „Contheke“ gemeinsam mit Moritz Zasche betreibt.

Live-Musik, Spielplatz und Container-Bar im Kaufbeurer Jordanpark

Um den Jordanpark als Freizeitgelände aufzuwerten, gebe es an der Bar nicht nur Getränke und Sitzgelegenheiten, sondern auch Spiele zum Ausleihen – beispielsweise Frisbee oder Wikingerschach. Ab Sonntag, 13. Mai, können sich Kinder zudem auf dem neuen Spielplatz am Jordanpark austoben. Und im Biergarten „Kulturig“ treten bis in den Herbst hinein immer wieder Musiker und Musikerinnen auf. Konkurrenz für die Events in der Altstadt? Keineswegs, findet Lena Schweitzer. Sie freue sich über die neuen Veranstaltungen im Jordanpark, die das Angebot in der Stadt bereicherten.

Mit seiner Eventagentur „Wood & Wire“ ist Fischer auch einer der Veranstalter des Brunchmarktes, der ab Samstag, 13. Mai, wieder einmal im Monat auf dem Kirchplatz stattfindet. Künftig sollen noch mehr Speisen angeboten werden, die zum Frühstücken passen, schildert Fischer. Außerdem möchten die Organisatoren das Kinderprogramm erweitern. „Für jeden Brunchmarkt soll es etwas Individuelles geben.“

„Kriminal-Tango“ lautet das diesjährige Motto beim „Theater to Go“. Das Stationentheater geht am Samstag, 19. und 20. Mai, über die Bühne. Dabei helfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem bei kniffligen Fällen, besuchen eine Therapiestunde in einem grusligen Keller und erleben ein Candlelight-Dinner mit tödlichem Ausgang.

Musikfestival im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz

Hochkarätig besetzt ist das Musikfestival „Sound am Markt“, am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, am Bürgerplatz in Neugablonz. Nachdem im vergangenen Jahr ausschließlich Musikerinnen auf der Bühne standen, setzt die veranstaltende Kulturabteilung der Stadt dieses Jahr auf namhafte Vertreter des Indie-Pop. Auftreten werden etwa die Band Husten, die Sängerin Dota und die Gruppe il Civetto.

Auch der Termin für das diesjährige Tänzelfest steht längst fest: Vom 13. bis 24. Juli reist Kaufbeuren mit Lagerleben und Festzug in die Vergangenheit.