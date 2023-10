Wachler und Pohl in Kaufbeuren: Passt das zusammen?

Zwei Abgeordnete, die unterschiedlicher nicht sein können: Peter Wachler (CSU) und Bernhard Pohl (FW) werden die Zusammenarbeit lernen müssen, meint unser Autor.

09.10.2023 | Stand: 17:52 Uhr

Peter Wachler ist ein Newcomer in der Landespolitik, äußert auch mal Selbstzweifel, poltert nicht, hört zu und umarmt seinen Lebensgefährten, wenn er sich freut. So wie am Sonntagabend im Kaufbeurer Rathaus, nachdem klar war, dass der 44-jährige Wachler bei der Landtagswahl das CSU-Direktmandat im Stimmkreis Kaufbeurer errungen hatte. Welche Erkenntnisse bringt das mit sich? Erstens: Nicht jeder hatte den eher ruhigen Kandidaten auf der Rechnung, denn in Kaufbeuren ist der Bürgermeister aus dem Unterallgäuer Markt Wald noch recht unbekannt. Zweitens: Auch die CSU ist mittlerweile bereit für einen neuen Typ Politiker. Für einen, der nicht unbedingt krachend-bayerisch auftritt, sondern auch mal als Mensch.

