Drei Männer stehlen Elektrogeräte von Kaufbeurer Wertstoffhof

05.06.2023 | Stand: 12:32 Uhr

Drei Männer haben am Sonntag Elektrogräte aus einem Container des Kaufbeurer Wertstoffhofs gestohlen. Nach Angaben der Polizei beobachtete eine Spaziergängerin, wie die Täter ihren Transporter im Wald neben nahe der Mindelheimer Straße parkten und mit Taschen zum Wertstoffhof gingen.

Die Diebe öffneten den Zaun des Wertstoffhof-Geländes und stahlen elektronische Geräte

Polizeibeamte machten drei Männer ausfindig, die den Zaun zum Gelände geöffnet hatten und gerade dabei waren, die Container auszuräumen, in denen sich entsorgte Elektrogeräte befinden. Sie hatten bereits einige Artikel vom Gelände in den Wald geschafft und in den Transporter geladen.

Die Polizisten nahmen die Diebe fest und brachten sie zur Sachbearbeitung zur Dienststelle. Gegen die Täter läuft nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

