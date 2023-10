Techno in der Dreifaltigkeitskirche

Der Umbau hat die Gemeinde viel Kraft gekostet. Nun ist die evangelische Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren wiedereröffnet worden.

01.10.2023 | Stand: 18:09 Uhr

Das Kreuz im hellen Lichtkegel über dem Altar, Stehtische und Lichterketten im Gottesdienstraum, Techno-Klänge aus den Lautsprechern. Es war eine ungewohnte Atmosphäre am Samstagabend in der Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren. „Wir feiern heute eine Premiere“, so begrüßte Pfarrerin Dorothée Stürzbecher-Schalück die zahlreichen Gäste zur Wiedereröffnung nach der Renovierung. „Auch wenn die Türen während der Bauarbeiten immer offen standen, ist die Kirche nun aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und überstrahlt mit ihrer Schönheit die gesamte Kaiser-Max-Straße.“

Eine Kirche sollte nicht nur für Gottesdienste dienen, sondern auch ein Haus der Gemeinschaft sein, in dem die Menschen ins Gespräch kommen, so die junge Pfarrerin weiter. Sie habe in ihrer Münchner Zeit den „Ball der Theologen“ in der St. Markus Kirche am Odeonsplatz organisiert. „Da wurde in der Kirche sogar getanzt.“ So entstand die Idee, den Abschluss der aufwendigen Renovierungsarbeiten auch in der Dreifaltigkeitskirche mit Getränken und Häppchen zu feiern. Ihre Freundin Sabrina Lucke aus Kaufbeuren fand das Konzept toll. „Barstimmung in der Kirche, vielleicht wird Kirche dann auch für junge Leute wieder attraktiver?“

Diese Meinung bekräftigte die 20-jährige Elisabeth Lehmann. Solche Veranstaltungen sollte es öfters geben. „Ich finde das richtig cool.“ Aber auch die Gottesdienste sollten „moderner“ und offener werden, meinte sie. Nicht nur junge Leute lobten die Veranstaltung. „Die Lebendigkeit hier gefällt mir“, sagte Irmgard Baumgärtner (85). „Auch wenn die Musik etwas gewöhnungsbedürftig ist.“ Eine schöne Mischung aus traditionellen und moderneren Kirchenliedern, gerne auch mit Gitarrenbegleitung, kann sie sich auch für die Sonntagsgottesdienste gut vorstellen. „Ich habe schon viel erlebt, aber sowas noch nicht – Kirche in ganz neuem Licht und anderen Farben“, bekannte Pfarrer Jost Herrmann. Er könne sich eine Wiederholung gut vorstellen. „Aber nicht jeden Samstagabend“, sagte er lachend.

Michael Graf war von der Atmosphäre in der Kirche angenehm überrascht. „Die Idee, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, funktioniert gut“, so der Architekt vom ausführenden Architekturbüro "Stadtmüller.Burkhardt.Graf" bei der Renovierung. Er führte den Besucherinnen und Besuchern noch einmal kurz vor Augen, wie aufwendig die Außen- und Dachsanierung war. In diesem Zusammenhang erwähnte Ernst Schönhaar, Vertrauensmann des Kirchenvorstandes, dass man beabsichtige, in Kürze die alten Dachplatten und Nägel aus dem Gebälk gegen eine Spende abzugeben. Stürzbecher-Schalück freute sich über die positive Resonanz der Gäste und dankte ihrer Kollegin Barbara Röhm und dem gesamten Team für die tatkräftige Unterstützung.