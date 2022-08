Ein Wochenende, neun Bands - so war der Sommer im Spital

Von Freitag bis Sonntag feiert Kaufbeuren den „Sommer im Spital“. Mit dem Event endet der Altstadtsommer für dieses Jahr. Dieses Resümee ziehen die Veranstalter.

Das „Sommer im Spital“-Wochenende begann am Freitag mit ruhiger Musik, Nebelmaschinen und tanzendem Publikum. Dabei schrien Stimmung und Dresscode: Hippie-Fest. Am Tag danach war es kuschelig mit Softrock und Popmusik und der höchsten Besucheranzahl des ganzen Festivals. Und am Sonntag wurde mit Hardrock und Metal die Bühne abgerissen.

Mehr Besucherinnen und Besucher beim Sommer im Spital

Veranstalter Daniel Fischer sagte vor dem Wochenende, dass die drei Tage von der Besucherzahl mit dem Open Stage Event gleichziehen müssten, damit es sich rechnet. Im Nachgang ist klar: Dieses Ziel wurde erreicht. Man gewann ein paar Meter Platz, es gab neue Stände und die Besucherzahlen stiegen. Bereits Freitag war deutlich zu spüren, wie sich das Straßenfest immer mehr zu einem Festival entwickelte. Mit dem Thema Alternativ wurden zusätzlich noch viele Genre-Fans mit an Bord gezogen und die Bands „Orange“, „Oriom“ und „das Hobos“ sorgten für die passende Musik.

Der Samstag war dann noch besser besucht. Vielleicht sprach das Thema mehr Menschen an, vielleicht lag es auch am Wetter – Veranstalter Markus Mölzer sagt, es sei der Tag mit den meisten Besuchern gewesen. Neben den Bands „John Garner“, „the Base“ und „das Kitsch“ war auch die Aftershow Party „Laborginy Disco“ sicherlich ein Argument für die Leute. Mölzer sagt, diese ging bis sechs Uhr morgens.

Mit Rock und Metal am Sonntag kommt die Anlage an ihre Grenzen

Sonntag war trotz sonnigen Wetters etwas weniger Trubel. Das Publikum war auf das Genre Rock und Metal vorbereitet und so waren viele Gäste in Jeans, Bandshirts und Lederjacken gekleidet. Mit sehr viel Energie und Lautstärke brachten die Bands „Joe Leviosa“, „Lit Villains“ und „Stepfather Fred“ das Publikum dazu, sich vor die Bühne zu scharen und zu tanzen. Durch den härteren Stil kam auch die Musik-Anlage zum ersten Mal an ihre Grenzen, wobei zu bemerken ist, dass die Bühneneffekte, Boxen und weitere Soundtechnik qualitativ durchaus hochwertig sind. Nicht einmal der Krankheitsausfall des Lead-Sängers von „Joe Leviosa“ hielt das Fest auf. Selbst ohne ihren Frontmann begeisterte die Band das Publikum.

Mölzer ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das Wetter habe gut gehalten. „Die Gäste haben eine gute Zeit“, sagt er. Das war vor Ort deutlich spürbar: Es wurde gelacht, gefeiert, getrunken. Die Abende scheinen jedem gut gefallen zu haben. So auch Petra Werner, die schon seit einigen Jahren bei fast jedem Sommer im Spital war: „Das ist so eine schöne Location, ist es immer schon gewesen.“ Auch nächstes Jahr möchte sie wieder kommen. Ihr fiel nicht ein, was man verbessern könnte. Nur der Zeitpunkt sei etwas schlecht, da im Moment mehrere Festivals in der Umgebung stattfinden und man sich entscheiden müsse.

