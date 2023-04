Eltern in Kaufbeuren hoffen weiter auf Kita-Plätze - die wichtigsten Infos zur aktuellen Situation

Nach deutlicher Kritik möchte die Stadt möglichst schnell mehr Betreuungsplätze schaffen. Doch bei den Lösungsansätzen ist noch einiges unklar.

19.04.2023 | Stand: 18:32 Uhr

Der Unmut ist bei vielen Eltern nach wie vor groß. Obwohl sich die Stadt Kaufbeuren bemüht, so schnell wie möglich mehr Plätze in den Kindertagesstätten (Kitas) zu schaffen, werden einige Familien bis zum Herbst wohl keine Betreuungsplätze erhalten. Wie belastend die Situation für sie ist, schilderten Mütter und Väter in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Stefan Bosse. Außerdem forderten sie die Politik auf, zu handeln. Als Reaktion auf die Kritik präsentierte die Stadt mehrere Lösungswege. Doch diese Ansätze werfen aus Sicht der Eltern weitere Fragen auf. Das erläutern die Betroffenen in einer Stellungnahme, die unserer Redaktion vorliegt.

