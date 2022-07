Kaufbeuren empfängt einen Aufsteiger - für Germaringen fängt eine Auswärtstour an

Die SVK will mit dem breiten Kader den zweiten Sieg in der Bezirksliga einfahren, und zwar gegen TSV Dinkelscherben. Der SVO muss hingegen zum Absteiger SV Egg.

30.07.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Die SpVgg Kaufbeuren empfängt am Samstag ab 16 Uhr den starken Aufsteiger TSV Dinkelscherben. Die Gäste waren wie die SVK zum Start der Bezirksliga erfolgreich, sie besiegten den Absteiger Cosmos Aystetten mit 3:1.

Der TSV war stark in der Kreisliga

Dinkelscherben hatte eine überragende Saison in der Kreisliga, in der lediglich zwei Spiele verloren und 119 Tore erzielt wurden. Der TSV musste jedoch als Tabellenzweiter in die Relegation, was jedoch kein Problem war und somit der Aufstieg nach sechs Jahren perfekt gemacht wurde. Trainer Michael Finkel kann auf einen starken Sturm zurückgreifen, P. Schmid (30 Tore), T. Kubina (20) und J. Kastner (17) erzielten über die Hälfte der Treffer. „Wir werden auch in der Bezirksliga offensiv spielen“, kündigt der Dinkelscherbener Trainer an.

Offensiv kann es ein Spektakel werden

So kann es heute im Parkstadion ein offensives Spiel werden, denn die SVK hat bisher in der Vorbereitung und in den Pokalspielen mindestens drei Treffer pro Partie erzielt. So auch am Mittwoch beim BSK Olympia Neugablonz, wobei ein Elfmeter vergeben wurde.

Breiter Kader soll für Entlastung sorgen

Trainer Mahmut Kabak bot im Pokalspiel neun neue Kräfte von Anfang an gegenüber dem Punktspiel in Ottobeuren auf. „Wir haben einen großen Kader, die Belastung war in den vergangenen vier Wochen schon sehr intensiv. Wir konnten dann natürlich immer wieder rotieren. Leider hat sich im Pokalspiel Kapitän Johannes Martin nach einem Foul verletzt und fällt auf jeden Fall am Samstag aus. Wenn jetzt noch die Urlaubssituation losgeht, denke ich, sind wir trotzdem gut aufgestellt“, blickt der SVK Trainer optimistisch in die Zukunft. Die SVK hat bisher nur in der Saison 2011/2012 gegen Dinkelscherben gespielt, erzielte jedoch keinen Sieg dabei. „Das wollen wir ändern“, kündigt Sportchef Thomas Neumann an.

Abgezockter Gegner

Für den SVO Germaringen steht am Sonntag ab 17 Uhr beim SV Egg die erste von drei Auswärtspartien in Folge auf dem Programm. Dabei trifft der Bezirksliga-Aufsteiger auf einen erfahrenen Gegner, der zuletzt acht Jahre in der Landesliga gespielt hatte. Doch die Zielrichtung ist klar, der SV will wieder nach oben. Personell hat sich im Günztal nicht allzu viel verändert, sodass der Ex-Landesligist auch in der Bezirksliga auf eine abgezockte Truppe bauen kann.

Erster personeller Engpass

Beim SVO gibt es dagegen bereits am zweiten Spieltag die ersten personellen Engpässe. Urlaub, Verletzungen und Corona sorgen dafür, dass Germaringen schon früh mit seinem Kader an die Grenzen kommt. „Wir wollen nicht jammern, aber viel darf nicht mehr passieren“, sagt Trainer Franz Zimmermann, der trotz der Niederlage zum Auftakt nicht unzufrieden war. Insbesondere hat ihm gefallen, dass der SVO sich auch in Bedrängnis durch spielerische Lösungen befreien konnte. Dazu ist Zimmermann auch überzeugt davon, dass Fehler die gegen Bobingen zu Gegentoren geführt haben, diesmal nicht mehr passieren. Der SVO ist auf jeden Fall 90 Minuten gereift und möchte in Egg die ersten Punkte einfahren.