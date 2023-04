Mann entblößt sich vor Frau in Kaufbeuren

Auf dem Sparkassen-Parkplatz in Kaufbeuren entblößt ein Mann seinen Penis vor einer Frau. Die Polizei sucht nun nach dem Exhibitionisten.

19.04.2023 | Stand: 17:22 Uhr

Auf dem Sparkassen-Parkplatz in Kaufbeuren hat ein Mann am Mittwoch gegen 13 Uhr sein Geschlechtsteil vor einer Frau entblößt. Während die Frau in ihrem geparkten Auto auf dem Parkplatz im Bereich der Sudetenstraße saß, zeigte ihr der Unbekannte seinen Penis durch die Seitenscheibe des Fahrzeugs und lief dann in Richtung Proschwitzer Straße davon.

Der Mann hatte eine helle Hautfarbe und trug dunkle Kleidung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/933-127 entgegen.

