Was nach der Feuerkatastrophe mit dem Färberhaus passiert, beschäftigt die Kaufbeurer sehr. OB Stefan Bosse hat sich jetzt mit den Eigentümern unterhalten.

03.02.2021 | Stand: 18:49 Uhr

Was geschieht mit der Ruine der „Hasenfärbe“? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Kaufbeurer – beantwortet werden kann sie nach wie vor nicht. Ein erstes Gespräch führten Oberbürgermeister Stefan Bosse und die Eigentümer des durch den Brand weitgehend zerstörten Hauses am Dienstag. Der charakteristische hohe Dachstuhl, der das über 250 Jahre alte Färberhaus zum Blickfang und zu einem prägendenden Teil des Stadtbilds machte, wurde komplett vom Feuer zerstört. Weil die verkohlten Balken einzustürzen drohten, wurden sie noch in der Brandnacht kontrolliert abgebrochen.

Bilderstrecke

Färberwinkel-Haus in Kaufbeuren: Aufräumarbeiten nach Brand laufen

1 von 11 2 von 11 3 von 11 4 von 11 5 von 11 6 von 11 7 von 11 8 von 11 9 von 11 10 von 11 11 von 11 Aufräumarbeiten am Rande der Kaufbeurer Altstadt: Mitarbeiter einer Abbruchfirma haben damit begonnen, die Trümmer am Färberwinkel-Haus nach dem Großbrand wegzuräumen. Der markante Dachstuhl der Hasenfärbe war bei einem Feuer komplett zerstört worden. Bild: Mathias Wild Aufräumarbeiten am Rande der Kaufbeurer Altstadt: Mitarbeiter einer Abbruchfirma haben damit begonnen, die Trümmer am Färberwinkel-Haus nach dem Großbrand wegzuräumen. Der markante Dachstuhl der Hasenfärbe war bei einem Feuer komplett zerstört worden. Bild: Mathias Wild 1 von 11 Die Aufräumarbeiten rund um die abgebrannte Hasenfärbe haben begonnen. Mitarbeiter einer Abrissfirma sortieren die herumliegenden Trümmer in verschiedene Container. Bild: Mathias Wild Die Aufräumarbeiten rund um die abgebrannte Hasenfärbe haben begonnen. Mitarbeiter einer Abrissfirma sortieren die herumliegenden Trümmer in verschiedene Container. Bild: Mathias Wild

Charakteristischen Dachstuhl möglichst wieder aufbauen

Wie sich in dem Gespräch im Kaufbeurer Rathaus herausstellte, sei es das bevorzugte Ziel der Eigentümer, den Dachstuhl in seiner ursprünglichen Form wieder zu aufzubauen. Hierbei gebe es jedoch laut Stadtverwaltung zum jetzigen Zeitpunkt noch „zahlreiche Unwägbarkeiten“.

Stadt sagt Unterstützung zu

Der OB begrüßte diese Überlegungen und sagte eine Unterstützung der Stadt Kaufbeuren für diesen Fall zu. Denkbar seien sowohl Zuschüsse für die Untersuchung denkmalgeschützter Substanz wie auch Zuschüsse für den denkmalpflegerischen Mehraufwand bei einem Wiederaufbau. Bosse und die Hauseigentümer wollen dazu in Kontakt zu bleiben.

Brandgeruch und Schutt sollen verschwinden

Derweil dauern die Aufräum- und Ermittlungsarbeiten an. Mit der Beseitigung des Brandschutts und der Reinigung der verbliebenen Räume ist derzeit eine Spezialfirma beschäftigt. Anschließend soll in den nächsten Tagen ein Gerüst um das Gebäude errichtet und die Decke gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden. „Erstmal muss aufgeräumt und der Brandgeruch, der in der ganzen Gegend um das Gebäude wahrnehmbar ist, beseitigt werden“, sagt Baureferent Helge Carl. Dazu müsse vor allem die verkohlten Teile abtransportiert werden.

Bilderstrecke

Brand im Fäberwinkel-Haus in Kaufbeuren

1 von 10 2 von 10 3 von 10 4 von 10 5 von 10 6 von 10 7 von 10 8 von 10 9 von 10 10 von 10 Der Dachstuhl des Färberwinkel-Hauses in Kaufbeuren ist in der Nacht zum Montag komplett abgebrannt. Bild: Stephan Michalik, Judith Rona Der Dachstuhl des Färberwinkel-Hauses in Kaufbeuren ist in der Nacht zum Montag komplett abgebrannt. Bild: Stephan Michalik, Judith Rona 1 von 10 Bild: Stephan Michalik, Judith Rona Bild: Stephan Michalik, Judith Rona

Viele offene Fragen

Da das Gebäude rechtlich den Status eines Baudenkmals besitzt, sehe das Gesetz zwar „grundsätzlich“ eine Rekonstruktion des ursprünglichen Zustandes vor. Ob und wie diese ausgeführt wird, muss mit etlichen Beteiligten geklärt werden – ein Prozess, der laut Carl sehr lange dauern kann. Die fachlich maßgebliche Stelle ist das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege.

Kriminalpolizei ermittelt weiter

Nach wie vor völlig offen ist, wie und warum das Feuer überhaupt ausgebrochen ist. Das sagte eine Polizeisprecherin der AZ am Mittwoch. Die Kriminalpolizei ermittelt noch. Derzeit wird ein Brandgutachten erstellt, bis es bei der Polizei eintrifft, können aber mehrere Wochen vergehen.