Autofahrer flüchtet nach Unfall mit E-Scooter-Fahrer

In Kaufbeuren verursachte ein Autofahrer einen Unfall mit einem E-Scooter-Fahrer. Der Täter flüchtete.

24.03.2022 | Stand: 13:02 Uhr

Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr hat es am Staffelberg in Kaufbeuren einen Unfall zwischen einem Autofahrer und einem E-Scooter-Fahrer gegeben.

Laut Polizei fuhr der 44-jährige E-Scooter-Fahrer den Staffelberg bergab Richtung Mindelheimer Straße, als ein Autofahrer in überholte.

Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs beendete der Fahrer seinen Überholvorgang zu früh, sodass er den E-Scooter-Fahrer den Weg abschnitt.

Dieser musste ausweichen, wodurch er von der Fahrbahn abkam und fiel. Der Mann verletzte sich im Gesicht.

Kaufbeuren: Fahrerflucht nach Unfall mit E-Scooter

Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr, trotz des gestürzten Mannes, weiter. Er soll einen dunklen Wagen, möglicherweise ein VW-Golf, gefahren sein. Der verletzte 44-Jährige begab sich nach dem Unfall in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Angaben zum Tatvorgang oder dem vermeintlichen Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Kaufbeuren zu melden. Kurz vor dem Unfall fuhr am Staffelberg ein Rettungswagen vorbei. Möglicherweise können die Personen, die in dem Wagen gesessen haben, Angaben zum Unfall geben.