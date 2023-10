Kaufbeurer Feuerwehr rettet Senioren aus Aufzug

Die Feuerwehr rückte am Wochenende in Kaufbeuren mehrfach aus. Zwei Senioren dürften den Einsatzkräften besonders dankbar sein.

01.10.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Mehrfach ist die Feuerwehr am Wochenende in Kaufbeuren ausgerückt. Nach dem Feuer am Römerturm in Großkemnat am frühen Samstagmorgen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro entstand, mussten die Einsatzkräfte im Lauf des Tages für eine Kontrolle erneut zum Turm. Dabei stellte sich heraus, dass der Brandschutt erkaltet war und keine Gefahr mehr bestand. Am späten Freitagnachmittag befreiten Feuerwehrkräfte zwei Senioren aus einem defekten Aufzug in einem Gebäude in der Heinzelmannstraße. Die beiden Bewohnter harrten eine halbe Stunde in der Kabine aus, ehe sie andere Bewohnter entdeckten und den Notruf wählten.

Am Samstagmittag mussten die Feuerwehrleute eine Patientin über den Balkon aus einem Wohnhaus in der Allgäuer Straße holen und dem Rettungsdienst übergeben. Ein Transport über das Treppenhaus wäre nicht möglich gewesen. Die Ehrenamtlichen entfernten zudem Samstagvormittag in der Neugablonzer Straße drei Plakate, die nach einer Sachbeschädigung drohten, auf die Straße zu stürzen.