Kaufbeurer Feuerwehr zu Brand an Papiermaschine alarmiert

Wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage rückt die Kaufbeurer Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen aus.

01.12.2022 | Stand: 11:13 Uhr

Eine Papiermaschine ist am frühen Donnerstagmorgen in Kaufbeuren in Brand geraten.

Nach Angaben der Kaufbeurer Feuerwehr wurden die Retter wegen der ausgelösten Brandmeldeanlage in die Adelindastraße alarmiert. Auch die Sprinkleranlage löste aus.

Mitarbeiter löschen Brand in Kaufbeuren selbst

Den Mitarbeitern gelang es, den Entstehungsbrand selbst zu löschen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahme die Nachlöscharbeiten und die Nachkontrolle mit einer Wärmebildkamera.

Insgesamt waren 13 Helfer über eine Stunde im Einsatz.

