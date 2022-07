Feuerwehr will Katze retten - doch der Stubentiger hilft sich selbst

Der Klassiker - Katze auf Baum, schreibt die Feuerwehr Kaufbeuren. Fünf Einsatzkräfte rücken mit Drehleiter an - und werden am Ende gar nicht gebraucht.

12.07.2022 | Stand: 11:43 Uhr

Der Klassiker - Katze auf Baum, schreibt die Kaufbeurer Feuerwehr. Mitten in der Stadt - passenderweise im Gartenweg - hat sich am Montagabend eine Katze in einer Baumkrone verkrochen.

Sie harrte auf einer beachtlichen Höhe von zwölf Metern aus, wie die Kaufbeurer Feuerwehr mitteilt.

Fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr eilen der Katze zu Hilfe

Daraufhin eilten fünf Einsatzkräfte der Katze zu Hilfe. Mittels Drehleiter versuchten sie, den verirrten Stubentiger zu retten.

Kurz bevor der Feuerwehrmann das Tier greifen konnte, sprang die Katze plötzlich vom Baum und verschwand auf Nimmerwiedersehen.

Der Einsatz dauerte knapp eine Stunde.

