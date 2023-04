Fünf Jahre Forettle-Center in Kaufbeuren: Sind die früheren Befürchtungen noch aktuell?

Das Forettle-Center wird fünf Jahre alt. Vor seiner Eröffnung gehörte das Einkaufszentrum zu den umstrittensten Themen in der Stadt. Was bleibt von den Debatten?

Das Forettle-Center - in Kaufbeuren gehörte es einst zu den hoch umstrittenen Themen. Jahrelang wurde um das Center gerungen, an dessen Plänen sich Freund und Feind vor allem wegen der möglichen Auswirkungen auf den Innenstadthandel abgearbeitet haben. Befürworter gehen davon aus, dass Kaufkraft in die Stadt geholt und der Handel im Zentrum gestärkt wird. Kritiker fürchten eine wirtschaftliche Schwächung der Altstadt. Nun ist das Forettle-Center fünf Jahre alt geworden.

Fünf Jahre Forettle-Center: Center-Manager zieht poisitive Bilanz

Center-Manager Björn Alexander Kirschsieper zieht eine positive Bilanz. Das Forettle-Center habe sich sehr gut entwickelt und sei ein wichtiger Bestandteil der Handelslandschaft Kaufbeurens geworden. „Unsere Mieter haben sich eine große Zahl an Stammkunden aufgebaut, die uns auch in herausfordernden Zeiten die Treue halten“, sagt er. 15 Einzelhandelsunternehmen sind dort nach Angaben des Betreibers MEC ansässig.

Kirschsieper sieht in den Geschäften einen wichtigen Anziehungspunkt für Kaufbeuren. Aus seiner Sicht holt das Forettle-Center Kaufkraft in die Stadt, wovon auch der Handel im historischen Zentrum profitiert. Der Eindruck, dass viele Kunden von auswärts kommen, decke sich mit Beobachtungen der Mieter und den Eindrücken vom Parkplatz, auf dem viele Fahrzeuge stünden, die nicht in Kaufbeuren gemeldet sind.

Sein Haus sei Mitglied in der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren (AK), unterstützte innerhalb der finanziellen Möglichkeiten die Aktionen, beteilige sich am Candle-Light-Shopping und stehe im engen Austausch mit dem Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing, sagt Kirschsieper. Derzeit gebe es nur vereinzelt Flächen im Forettle-Center, die nicht belegt sind. „Ziel ist kein Schnellschuss in der Vermietung, sondern ein nachhaltiger Mietermix“, sagt er.

Das Kaufbeurer Forettle mit dem Färberhaus, wie es sich vor dem Bau des Fachmarktzentrums präsentierte. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

Frage nach Schaden oder Nutzen des Forettle-Centers in Kaufbeuren ließe sich schwer beantworten

Wegen der wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona- Pandemie und einem geänderten Einkaufsverhalten der Kundschaft sei die Frage nach Schaden oder Nutzen des Forettle-Centers nur schwer zu beantworten, sagt Maximilian Fischer, Vorsitzender des örtlichen Einzelhandelsverbandes und Vorstandsmitglied bei der AK. Fischer ist jedoch überzeugt, dass sich die Einschätzungen von Experten schon vor der Eröffnung des Centers bewahrheitet hätten: Demnach verteile sich die Kaufkraft mit der Ansiedlung bereits bestehender Angebote im Stadtgebiet lediglich um.

„Auch die Anbindung an die Altstadt konnte nur bedingt erreicht werden, da eine Straße mit Ampeln eher als Blocker wahrgenommen wird“, sagt Fischer. Die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen im Forettle-Center und der Aktionsgemeinschaft habe sich gut entwickelt. Fischer: „Da wir immer mit den bestehenden Voraussetzungen wirtschaften müssen, ist es eher zielführend, in die Zukunft zu blicken als mit der Vergangenheit zu hadern.“

Bosse: Einkaufszentrum zieht neue Kunden nach Kaufbeuren und die Altstadt

Oberbürgermeister Stefan Bosse sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt, wonach ein Einkaufszentrum dieser Art neue Kunden nach Kaufbeuren und auch in die Altstadt bringt. „Nach meiner Wahrnehmung funktioniert das Einkaufszentrum für sich gesehen gut“, sagt er. „Der Übergang über die Straße Am Graben und der Weg am Schwanenweiher werden stark in Anspruch genommen.“

Der Oberbürgermeister sagt, dass sich die Situation in der Innenstadt seit der Eröffnung des Forettle-Centers nicht verändert hat. Die Zahl der Leerstände sei mit ganz leichten Schwankungen etwa gleich geblieben. Einer der Gründe: Im Forettle sind laut Oberbürgermeister fast ausschließlich großflächige Angebote erlaubt, die in der Innenstadt gar nicht zu verwirklichen wären. Bosse: „Die große Herausforderung für den Handel in unseren Städten ist der Online-Handel, das wird immer deutlicher.“

