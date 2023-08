Ungewöhnliche Kundgebung: Abstrampeln für den Frieden

Auf dem Kaufbeurer Obstmarkt gab es schon viele Kundgebungen gegen Krieg. Was die jüngste Veranstaltung so besonders machte.

03.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Kaufbeuren Zivile Arbeitsplätze statt der Luftwaffenschule am Fliegerhorst – das forderte Silvia Strauch bei einer ungewöhnlichen Kundgebung von Friedensaktivisten am Obstmarkt in der Kaufbeurer Altstadt. In Regenmontur machten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer „Friedensfahrradtour“ unter dem Motto „Auf Achse für Frieden und Abrüstung“ bei der Veranstaltung Station, die von der Kaufbeurer Initiative für Frieden, Internationalen Ausgleich und Sicherheit (KIFIAS) mitorganisiert worden war.

Fahrrad-Demo in Kaufbeuren: Teilnehmer zwischen 16 und 83 Jahren

Die Radler im Alter von 16 bis 83 Jahren des Vereins Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) waren in Ingolstadt gestartet. Das sei ein „kleiner Beitrag, um Leute zu erreichen“, sagte Ursula Stieber-Hofmann, die sich bei Regensburg der Radlkarawane angeschlossen hatte.

Eine Handvoll Zuschauer hörten Reden, lauschten Friedensliedern und unterschrieben Friedenserklärungen. Die Redner betonten immer wieder die Forderung nach Abrüstung und der Unterzeichnung des UN-Atomwaffenverbotsvertrages – besonders von NATO-Mitgliedsstaaten wie Deutschland und USA. Gelder für Militär- oder Kriegsvorhaben seien im Sozialen oder für den Umweltschutz besser angelegt.

Rudi Krumm, bekannter Friedensaktivist aus Kaufbeuren, blickte in die Vergangenheit. Es gehöre viel Mut dazu, sich für den Frieden einzusetzen. Daran müsse immer wieder erinnert werden. Auch für den damaligen Bürgermeister der Stadt Kaufbeuren, Karl Deinhardt, wäre die friedliche Übergabe an die Alliierten zum Kriegsende 1945 eine tapfere Entscheidung gewesen, sagte Krumm. „Der nächste Krieg wird der Letzte“ – so schloss der 83-jährige seine Rede.

Andreas Zumach, freier Journalist, UNO-Korrespondent und Träger des Friedenspreises Göttingen, radelte ebenfalls mit. Er fokussierte sich in seiner Rede auf den Angriff Russlands auf die Ukraine. Dabei sei es wichtig zu erkennen, dass „der Krieg völkerrechtswidrig und ein Verbrechen“ sei. Es gebe aber auch „zentral falsche Entscheidungen“ der NATO, behauptete er. Als Beispiel nannte er die Verhandlungen über einen Beitritt der Ukraine zur NATO. Dies habe die Situation schon vor dem Angriff zugespitzt. Die Idee, dass die Unterstützung der Armee des überfallenen Landes zu einem Sieg führen könne, sei eine Illusion.

Als Alternative zu Waffenlieferungen forderte die Veranstalterin des DFG-VK, Johanna Pfeffer, einen größeren Zusammenhalt der internationalen Gemeinschaft im Einsatz für den Frieden.

Bis zum Ende der Tour wird es weitere Stopps im Allgäu geben, bevor die rollende Friedens-Demo am Sonntag in Lindau endet.