Kaufbeuren gedenkt der Heiligen Crescentia

Abt aus Ottobeuren feiert mit Kaufbeurern Crescentiafest.

25.04.2022 | Stand: 04:30 Uhr

An das Leben und Wirken der heiligen Crescentia erinnerte die Pfarreiengemeinschaft Kaufbeuren und das Crescentiakloster am Sonntag beim Crescentiafest in der Martinskirche. Gleichzeitig fand das Hauptfest der marianischen Bürgerkongregation statt. Den Gottesdienst zelebrierte Abt Johannes Schaber aus Ottobeuren. „Nachdem es seit der Zeit der heiligen Crescentia schon Verbindungen zwischen beiden Klöstern gibt, ist es ein schönes Zeichen, dass Abt Johannes in diesem Jahr nach Kaufbeuren kommt“, sagt Stadtpfarrer Bernhard Waltner. Musikalisch gestalteten das Vokalensemble und Instrumentalisten unter der Leitung von Stefan Mohr mit der Missa S. Candidi, Militis et Martyris, Op. 4 Nr. 3 von Meinrad Spieß die Feier, an der auch Fahnenabordnungen der Vereine teilnahmen.

