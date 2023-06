Muss das Tänzelfest vor dem eingerüsteten Rathaus in Kaufbeuren stattfinden?

Ein Tänzelfest vor dem eingerüsteten Rathauseingang in Kaufbeuren? Kein schöner Gedanke. Jetzt hat die Stadt einen Plan für die Fassadenschäden.

18.06.2023 | Stand: 15:36 Uhr

Hoffnung für das Tänzelfest in Kaufbeuren, das am 13. Juli beginnt. Das Gerüst am alten Rathaus soll rechtzeitig abgebaut werden.

