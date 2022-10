Hilfsaktion "Geschenk mit Herz" - Humedica sammelt Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder

Die Hilfsaktion "Geschenk mit Herz" von Humedica aus Kaufbeuren startet. Vergangenes Jahr bekamen 97.000 Kinder ein Weihnachtsgeschenk. Wie man mitmachen kann.

Gemeinsam mit tausenden Päckchenpackerinnen und -packern aus ganz Bayern bereitet die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica in diesem Jahr zum 20. Mal Kindern in Not eine besondere Weihnachtsfreude. Mit dieser Aktion werden seit 2003 Kinder aus bedürftigen Familien, hauptsächlich in Ost- und Südosteuropa, zu Weihnachten beschenkt.

97.000 Kinder bekamen vergangenes Jahr ein Weihnachtsgeschenk

Vergangenes Jahr machte die Aktion weltweit über 97.000 Kindern eine Weihnachtsfreude. „Ohne den Einsatz hunderter Helferinnen und Helfer und ehrenamtlicher Weihnachtspäckchenpacker hätten diese Kinder häufig nicht einmal eine eigene Zahnbürste oder warme Mütze“, hießt es von Humedica. „Möglich machen die Aktion vor allem die vielen Päckchenpacker in ganz Bayern“, erklärt Aktionsleiterin Roswitha Bahner-Gutsche.

Sie stellen die Geschenke nach einer vorgegebenen Packliste zusammen. „Die Liste soll sicherstellen, dass alle Kinder auch in etwa gleichwertige Präsente bekommen“, berichtet Bahner-Gutsche. Schlüsselstelle der Aktion sind die vielen Sammelstellen in allen Regionen Bayerns - oft an Schulen und Kindergärten, aber auch bei Firmen, Vereine und Privatpersonen.

Zielländer sind unter anderem Albanien, Rumänien und Moldawien

Von dort werden die Päckchen zwischen dem Martinstag, 11. November, und dem Nikolaustag, 6. Dezember, von ehrenamtlichen Lasterfahrern abgeholt. Danach werden die Päckchen in die Humedica-Zentrale nach Kaufbeuren gebracht, wo sie kontrolliert und für den Transport nach Osteuropa fertig gemacht werden. Zielländer sind unter anderem Albanien, Rumänien und Moldawien.

Ab sofort ist es möglich, sich aus ganz Bayern als Sammelstelle anzumelden und Weihnachtspäckchen zu packen. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.geschenk-mit-herz.de.

