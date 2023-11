Im Kaufbeurer Zollhäuschen sollen sich bald Paare das Ja-Wort geben

Das historische Zollhäuschen in Kaufbeuren ist saniert. Es gibt viele Pläne. Doch die Freude bei der Eröffnungsveranstaltung war getrübt.

26.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Vor seiner Sanierung war das einstige Zollhäuschen so etwas wie das Zentrum für Mitglieder des Heimatvereins, aber auch viele andere Geschichtsinteressierte. Hinten, in der Apsis, befand sich das Archiv der Kaufbeurer Geschichtsblätter und der blauen Kaufbeurer Schriftenreihe. Im Südzimmer residierten mehr als 25 Jahre lang Margarete Aschenmeier, Philomena Knoll und Rita Stadler, kümmerten sich am Freitagnachmittag um die Anliegen der Besucher. Oft war einfach nur ihr Wissen um die Geschichte des historischen Wahrzeichens gefragt. Bei der Wiedereröffnung des Zollhäuschens nach unerwartet langer Sanierung ging es nun aber vor allem um die Zukunft des Schmuckstücks am Eingang zur Fußgängerzone, das auch künftig vor allem der Heimatverein nutzen wird – ganz im Sinne des kürzlich verstorbenen Vorsitzenden Dr. Ulrich Klinkert, wie es bei der Eröffnung am Wochenende hieß.

