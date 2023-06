Höhere Eintrittspreise im Eisstadion - so reagieren die Fans

Betroffene sehen die Erhöhung der Nutzerpreise für das Kaufbeurer Eisstadion gelassen. Zumal ihnen das Kommunalunternehmen entgegenkommt. Welche Pläne es gibt.

13.06.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Dass Preissteigerungen auf Verständnis stoßen, kommt nun wirklich nicht alle Tage vor. Im Falle des Kommunalunternehmens Eisstadion, das fortan für die Nutzung der Eisfläche im Kaufbeurer Stadion mit höheren Beträgen zur Kasse bittet, ist das aber der Fall.

Michael Lutzenberger, Spielgruppenleiter der Hobbyliga Yes-Licht-Eishockeyliga, nennt die angekündigten Preiserhöhungen „absolut nachvollziehbar“ in Kaufbeuren. „Wie von Seiten des Kommunalunternehmens schon sehr gut erläutert, profitierten alle Nutzer über Jahre von stabilen Preisen“, sagt er. In der Tat hatte die Stadt Kaufbeuren die Preise für die Eisnutzung seit rund zehn Jahren, also seit sie das noch alte und inzwischen nicht mehr stehende Saison vom ESVK übernommen hatte, nicht mehr erhöht. Andernorts war das anders. Lutzenberger berichtet: „Alle anderen umliegenden sechs Stadien haben die notwendigen Preisanpassungen bereits zur Vorsaison vorgenommen. Lutzenbergers Liga, die den Löwenanteil ihre Spiele in Buchloe und Türkheim austrägt, ist „höhere Ausgaben da schon gewohnt“.

Markus Pferner, der Vorstandsvorsitzende des Kommunalunternehmens Eisstadion Kaufbeuren, begründet die Preissteigerung mit auch für das KU gestiegenen Kosten. Dabei handele es sich nicht nur um höhere Energiekosten – hier profitiere das KU noch von laufenden Verträgen – sondern auch von höheren Ausgaben in anderen Bereichen. „Die Inflation betrifft uns hier wie jeden anderen auch“, erklärt der oberste Stadionchef. Die Preise für die Stadionnutzung, etwa beim öffentlichen Lauf, erhöhen sich nun teilweise um ein Drittel. Erwachsene berappen für eine Einzelkarte im öffentlichen Lauf künftig 4,50 statt bisher 3 Euro. Der Preis für die Zehner-Karte steigt von 28,50 auf 40,50 Euro. Die Erhöhung gilt auch für den Schlittschuhverleih, die Vergabe von Eiszeiten und Räumen für Gruppen sowie die Sommernutzung, etwa für Streethockey.

Lutzenberger spricht insbesondere bei Preisen für Familien oder junge Schlittschuhläufer von „sehr sachten“ Steigerungen und glaubt, dass dies der „spürbar wachsenden Eissportbegeisterung in der Region“ keinen Abbruch tun werde. Zumindest bei der Yes-Licht-Liga bleibt der Elan gleich groß. „Wir fahren viele Kilometer zu den Stadien und stehen mitten in der Nacht und frühmorgens auf dem Eis, wenn andere schlafen. Da werden wir dies auch meistern: Was tut man nicht alles für die Ausübung des geilsten Sports der Welt.“

Mit dem Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren hat das Kommunalunternehmen übrigens Ende vergangenen Jahres einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Auch dieser beinhaltete Preissteigerungen, etwa für die Nutzung von Büroräumen. Der Hauptnutzungsvertrag sah jedoch keine Preissteigerungen für alle sportlichen Orte im Stadion vor. Pferner begründete die Entscheidung unter anderem auch mit der damals noch vorherrschenden Ungewissheit mit Blick auf die Pandemie.

Eisstadion Kaufbeuren: Welche Bauarbeiten im Sommer geplant sind

Bevor es im Stadion in der nächsten Saison weitergeht, muss zunächst gebaut werden – denn endlich sollen die Zwischenstufen eingebaut werden. Damit soll die Sicht auf die Eisfläche verbessert werden. Der Baubeginn war für diese Woche vorgesehen, wurde nun aber auf nächsten Montag verschoben. Vier Jahre ist es her, dass sich die „Faninitiative für bessere Sicht im Eisstadion Kaufbeuren“ gegründet hat. Insbesondere im Herbst 2019, als Corona und damit einhergehende Zulassungsbeschränkungen in der Eishalle noch nicht absehbar waren, kochte das Thema rund um die Sichtverhältnisse in der noch recht neuen Arena hoch. Nach Verzögerungen, auch wegen pandemiebedingter Ertragsausfälle, sollen diese nun im Lauf des Sommers eingebaut werden.