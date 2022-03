Welche Projekte die Stadt Kaufbeuren für 2022 beim Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm anmeldet. Im Blickpunkt steht unter anderem die Münzhalde.

21.03.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Schon so etliche Projekte in Kaufbeuren haben vom Bund-Länder-Städtebaufördungsprogramm profitiert. Aus diesem Zuschusstopf wurden für 2021 Vorhaben in Kaufbeuren mit 900.000 Euro und solche in Neugablonz 180.000 Euro unterstützt. Auch heuer will die Wertachstadt wieder von diesen Finanzhilfen profitieren. Bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats stellte die Verwaltung die Projekte vor, die 2022 angemeldet werden sollen.