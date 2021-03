Unangeleinter Hund beißt anderen Hund und dessen Herrchen in Kaufbeuren

In Kaufbeuren ist ein Jugendlicher mit seinem Hund unterwegs. Plötzlich greift sie ein anderer Hund an. Nun bittet die Polizei aktuell um Hinweise.

02.03.2021 | Stand: 13:59 Uhr

Ein Hund hat in Kaufbeuren ein anderes Tier und dessen Herrchen angegriffen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am vergangenen Donnerstagmorgen in der Nähe des Säulingwegs.

Kaufbeuren: Hunde-Besitzer läuft weiter

Der 15-Jährige war gerade mit seinem Hund spazieren, als ein nicht angeleinter Hund auf die beiden zu kam. Dieser biss nicht nur das andere Tier, sondern auch den jugendlichen Besitzer. Der Halter des bissigen Hundes lief vom Ort des Geschehens davon.

(Lesen Sie auch: "Damit wollen wir nichts zu tun haben!" Gläubige machen mysteriösen Fund auf Dachboden von Pfarrkirche)

Polizei Kaufbeuren sucht Besitzer des bissigen Schäferhundes

Nun ist die Polizei Kaufbeuren auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall am Donnerstag, 25. Februar 2021, beobachtet haben. Nach Angaben der Polizei war der angreifende Hund ein deutscher Schäferhund mit schwarz-weißer Färbung im Fell. Hinweise können telefonisch unter 08341/9330 bei der Polizei eingereicht werden.

Lesen Sie auch: Streit in Kempten eskaliert: Mann schlägt Heckscheibe mit Bierbank ein

Lesen Sie auch