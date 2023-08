17-jähriger Serientäter nach Vergewaltigung am Kaufbeurer Busbahnhof verurteilt

Ein Jugendlicher soll auf der Toilette des Kaufbeurer Busbahnhofs eine 13-Jährige vergewaltigt haben. Obwohl Jugendstrafrecht angewendet wird, muss er in Haft.

01.08.2023 | Stand: 06:25 Uhr

Durch jedes Raster fällt der Jugendliche, der am Montag vor dem Jugendschöffengericht in Kaufbeuren auf der Anklagebank sitzt. Eigentlich befand er sich in der Obhut des Ostallgäuer Jugendamtes, doch die Mitarbeiter waren mit ihrem Latein am Ende: Ein Schulbesuch sei unmöglich, aus allen Wohn-Einrichtungen ist der Jugendliche demnach rausgeflogen, wurde gewalttätig und sexuell übergriffig gegenüber Mitbewohnerinnen.

