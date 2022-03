Bub (7) von Auto erfasst und regelrecht weggeschleudert: Kind verletzt

Ein kleiner Junge ist am Mittwoch in Kaufbeuren von einem Auto angefahren worden. Das sieben Jahre alte Kind hatte offenbar nicht auf den Verkehr geachtet.

17.03.2022 | Stand: 14:14 Uhr

Wie die Polizei berichtet, war der Junge in Oberbeuren am Mittwochmorgen auf dem Weg in die Schule. Dabei überquerte er wohl unvermittelt die Hauptstraße, ohne ausreichend auf den fließenden Verkehr zu achten, so die Polizei. Der Siebenjährige wurde von einem Auto erfasst und laut einer Zeugenaussage regelrecht weggeschleudert.

Kind in Kaufbeuren durch Auto verletzt: 21-Jährige Fahrerin erlitt schweren Schock

Die 21-jährige Autofahrerin erlitt einen schweren Schock. Der Bub wurde zunächst in einer nahegelegenen Arztpraxis behandelt und dann von seiner Mutter ins Klinikum Kaufbeuren gebracht.

Wie die Beamten informieren, habe sich das Kind wie durch ein Wunder „nur" eine leichte Schürfwunde im Gesicht sowie diverse Prellungen zugezogen. Den am Wagen entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.