Leuchtende Zuversicht: So feiern Christen in Kaufbeuren Ostern

Mit stimmungsvollen Gottesdiensten feiern Christen in Kaufbeuren die Auferstehung Jesu. Was den Gläubigen Hoffnung gibt und welche Bedeutung das Osterfeuer hat.

Von Alfons Regler

10.04.2023 | Stand: 18:25 Uhr

Christen in aller Welt feiern in der Osternacht die Auferstehung Christi. Zentrales Symbol dafür ist die Osterkerze, die als Licht der Welt am Osterfeuer entzündet wird. Für die ökumenische Feuerstelle vor dem Haupteingang der Kaufbeurer Martinskirche waren Christian Stadtmüller und Robert Thoma zuständig. Von dort wurde das Licht in die Gotteshäuser getragen und weitergegeben, viele Menschen waren zu den katholischen und evangelischen Gottesdiensten gekommen.

