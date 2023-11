Kaufbeuren: Kinder zünden an Halloween Papiertonne an

Dass sich Kinder am Abend des 31. Oktober kleine Scherze erlauben, gehört mittlerweile dazu. Doch in Neugablonz ging der Spaß zu weit – und wurde zur Gefahr.

01.11.2023 | Stand: 11:54 Uhr

Zu einem Brand im Freien wurde der Löschzug Neugablonz der Feuerwehr Kaufbeuren am Halloween-Abend, Dienstag, 31. Oktober, alarmiert.

Kinder stecken Tonne in Brand

Gegen 18.30 Uhr brannte eine Papiertonne in der Sudetenstraße in Neugablonz. Wie sich herausstellte, hatten Kinder den Abfallbehälter in Brand gesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Kaufbeurer Feuerwehr.

Und ergänzend dazu, im Neugablonzer Dialekt Paurisch: "D‘ Jungs und Madl von der Gablonzer Feuerwehr hann och gerne nen Spass." Heißt also, die Frauen und Männer der Neugablonzer Feuerwehr verstehen natürlich den einen oder anderen Scherz.

Feuer legen ist kein Scherz

Aber wenn dieser mit einem dicken Wasserschlauch beendet werden muss, dann sei das eben kein Spaß mehr, sondern gefährlich. "Suuu ghiets och an dem Feste ne" - das geht auch an einem Fest wie Halloween nicht, warnt die Feuerwehr.

Der Einsatz war nach einer knappen dreiviertel Stunde beendet, das Feuer in der Tonne gelöscht. Elf Feuerwehrleute waren mit zwei Fahrzeugen vor Ort.