Aktion "Check Dein Haus": So können Sie Ihre Energiekosten senken

Bei der Aktion „Check Dein Haus“ erfahren Hausbesitzer, wie sie ihren Energieverbrauch senken können. Bis zum 3. Februar kann man sich noch anmelden.

28.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Heizungswärme und Strom aus der Steckdose sind teuer. Wie man seinen Energieverbrauch senken kann, erfahren Hausbesitzer bei der Aktion „Check Dein Haus“ in Kaufbeuren. Die Stadt bietet in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Bayern und dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza) kostenlose Vor-Ort-Beratungen an.

Energieverbrauch senken und Wohnkomfort steigern

Das Interesse ist laut Eza zurzeit so groß, dass das Kontingent an Gebäude-Checks erhöht wurde. Interessierte Eigentümer eines Ein- oder Zweifamilienhauses in Kaufbeuren können sich noch bis Freitag, 3. Februar, unter der Telefonnummer 0831/960286-74 oder per Mail (anmeldung@eza-allgaeu.de) melden. Bei der Vor-Ort-Beratung, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird, erfahren die Immobilieneigentümer von qualifizierten Energieberatern alles über die energetische Situation ihres Hauses oder der Wohnung. Die Fachleute besprechen, wie der Energieverbrauch gesenkt und gleichzeitig der Wohnkomfort gesteigert werden kann.

Die Heizungsanlage wird beim Gebäude-Check ebenfalls auf ihre Energieeffizienz hin untersucht. Falls gewünscht, gehen die Experten laut einer Pressemitteilung zudem der Frage nach, ob der Einsatz erneuerbarer Energien im konkreten Fall sinnvoll ist. Ferner informieren sie auch über die infrage kommenden attraktiven Förderprogramme. Wer beim Heizen von Öl oder Gas auf erneuerbare Energien – zum Beispiel Wärmepumpe oder Pellets – umsteigt, bekommt vom Staat bis zu 40 Prozent der Investitionskosten erstattet.

Das Dach dämmen und Photovoltaikanlagen installieren

Peter Konrad ist einer der ersten Hausbesitzer in Kaufbeuren, der das Angebot einer kostenlosen Beratung nutzt. Das Dach hat er bereits im Jahr 2015 dämmen lassen. 2022 wurde auf dem Dach eine Photovoltaikanlage zur Solarstromerzeugung samt Batteriespeicher im Keller installiert. Daneben sorgt eine Solarthermieanlage für warmes Wasser und unterstützt gleichzeitig die Heizung.

Das seien alles sinnvolle Maßnahme gewesen, stellt Energieberater Stefan Schleszies bei seinem Rundgang fest. Hausbesitzer Peter Konrad sprach nach der eineinhalbstündigen Beratung von „einem sehr informativen Gespräch“, das ihm insbesondere beim Thema Heizungstausch und zeitliche Umsetzung weitergeholfen habe.

Energielecks gebe es in jedem Haus

Oberbürgermeister Stefan Bosse freut sich, dass die Bürgerinnen und Bürger in Kaufbeuren das kostenlose Beratungsangebot so gut annehmen. Der Rathauschef hofft nun, dass das Beratungskontingent ausgeschöpft wird und die empfohlenen Maßnahmen auch umgesetzt werden.

„Fast alle erhalten bei den Beratungen Tipps für ein praktisches Vorgehen, um Energie zu sparen“, schildert Peter Andreas-Tschiesche von Eza seine Erfahrungen. Denn Energielecks gebe es eigentlich in jedem Haus.