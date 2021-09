Kaufbeuren lässt Amphibien den Vortritt

Der dritte Bauabschnitt Am Kaiserweiher unmittelbar neben dem ökologisch wertvollen Gewässer kommt nicht. Stattdessen gibt es Lebensraum für Amphibien.

16.09.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Einig waren sich die Stadträte in der Sitzung des Bauausschusses, dass sie den dritten Bauabschnitt des Wohngebiets am Kaiserweiher nicht mehr verwirklichen wollen. Letztlich hätte es diese Möglichkeit auch gar nicht mehr gegeben. Denn der Bezirk Schwaben ist laut Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) nicht mehr bereit, seine Flächen dafür an die Stadt zu verkaufen. Stattdessen sollen sie ökologisch aufgewertet und eventuell in eine Umweltstiftung des Bezirks überführt werden. Wertvoll sind die Flächen vor allem für Amphibien. Das hatte der Bund Naturschutz im Juni bei einem Runden Tisch mit der Stadtverwaltung nochmals deutlich gemacht. Daraufhin hatten die Stadtratsfraktionen von CSU und Grüne/FDP beantragt, den dritten Bauabschnitt nicht weiter zu verfolgen.