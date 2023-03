Kaufbeuren trotz Leerstands viel zu teuer? Zwei junge Gründerinnen suchen monatelang einen Laden

Rund 40 Geschäfte stehen in der Kaufbeurer Altstadt leer. Trotzdem finden zwei Gründerinnen lange keinen Laden. Ein Vermieter will sie sogar übers Ohr hauen.

Dieser Laden ist ihr größter Traum. Ein Atelier soll es werden, inmitten der Kaufbeurer Altstadt. Eine Maßschneiderei, ein Geschäft in dem Kundinnen und Kunden fair produzierte Stoffe und Kleidung kaufen können, und in dem auch mal eine Naht repariert oder ein Kniff an der Nähmaschine gezeigt wird. Doch der Traum vom "Fabric Room" von Eva Hackenberg (28) und Kristýna Pospíšilova (31) - er drohte beinahe zu platzen. Erst nach monatelanger Suche fanden die beiden ein bezahlbares Geschäft in Kaufbeuren.

Die beiden Schneiderinnen - Hackenberg ist Schneidermeisterin, Pospíšilova studierte das Handwerk in Tschechien - waren "unheimlich frustriert" und sind sich sicher, dass viele Start-Up-Gründerinnen und Gründer ähnliche Probleme umtreiben. Der Businessplan steht längst, die Finanzierung ist auf einem guten Weg, ihre Cheffinnen und Chefs gaben grünes Licht für die Teilzeit - doch der geeignete Laden fehlte.

Monatelange Suche nach einem Laden in Kaufbeuren - trotz Leerstands

Und das in einem Ort, in dem rund 40 von 160 Geschäften in der Innenstadt leer stehen. "Vielleicht waren wir da ein wenig naiv", sagt Hackenberg, "aber das haben wir uns wirklich einfacher vorgestellt." Seit sechs Monaten suchten die Schneiderinnen - lange ohne Erfolg. Lesen Sie auch: Kaufbeurer Traditionsgeschäft schließt nach 50 Jahren – aber nicht mangels Erfolg

Mal passte die angebotene Fläche nicht, mal hätten die Vermieter nicht an das Konzept geglaubt, hätten sie "nicht für voll genommen", sagt Hackenberg. Dabei sei Kaufbeuren geradezu ideal für ihre Idee. Die Konkurrenzsituation sei einmalig, es gebe schlichtweg kein vergleichbares Geschäft in der Stadt oder im nähren Umland. Zu Pandemiezeiten haben viele Menschen das Nähen für sich entdeckt und Nachhaltigkeit liegt im Trend - nicht erst seit Corona.

Ein Vermieter habe die beiden Frauen sogar übers Ohr hauen wollen: "Während wir den einen Laden besichtigt haben, wollte er uns den Mietvertrag für ein anderes Geschäft unterjubeln", sagt Hackenberg. "Das hat uns richtig schockiert."

Der größte Knackpunkt für Pospíšilova und Hackenberg sei allerdings immer wieder der Preis gewesen. Selbst für nicht 1A-Ladenflächen verlangen Eigentümer teils 10 - 11 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete. Sogar Angebote bis 12 Euro pro Quadratmeter sind im Internet zu finden. "Das können sich vielleicht große Ketten leisten, aber kein Stoff-Startup", sagt Hackenberg.

Leerstand in Kaufbeuren: Ist die Stadt zu teuer?

Sind Geschäfte in Kaufbeuren also schlichtweg zu teuer? "An manchen Stellen ja", sagt Bilgi Dikkaya. Seit 2018 arbeitet sie im Flächenmanagement für die Stadt und für das Stadtmarketing. Sie sieht sich als Citymanagerin, will vermitteln zwischen Eigentümern, Maklern, Interessenten und damit wieder mehr Leben in die Altstadt bringen. "Manche Eigentümer bestehen eisern auf ihrem Mietpreis", sagt sie "und gehen damit das Risiko ein, dass der Laden länger leer steht."

Doch das sei nur ein Grund für die Leerstand-Quote von rund 25 Prozent. Innerhalb der letzten Jahre seien etwa 1.000 Menschen aus Wohnungen in der Innenstadt ausgezogen, ein herber Verlust für die Kaufkraft. Etliche Einzelhändler mussten aufgrund der Corona-Pandemie zusperren - in ganz Bayern waren das laut dem Bayerischen Handelsverband 6700 - und auch das Thema Denkmalschutz sei Fluch und Segen zugleich, so Dikkaya. Während das historische Stadtbild erhalten bleibt, macht es Investitionen für Eigentümer teuer.

Einige Wohnungen und Geschäfte seien wegen baulicher Rückstände aktuell gar nicht vermietbar. Hier steuert nun allerdings die Stadt gegen. Wer eine denkmalgeschützte Immobilie erwerben will, für den übernimmt die Stadt bis zu 90 Prozent der Kosten für die erforderliche Vorprüfung. Eine Förderung für Existenzgründerinnen gebe es vom Land, nicht aber aus dem klammen Kaufbeurer Stadtsäckel.

Vor allem aber sind Innenstädte auf frische Ideen angewiesen, sagt Dikkaya. Die testweise Freigabe für Fahrräder und die geplanten Spiel- und Sitzinseln, die ab Mai unter anderem in der Ludwigstraße aufgebaut werden, seien da nur ein kleiner Baustein aus dem "Rahmenplan", der neue Impulse für die Innenstadt geben soll. Die brauche es aber nicht nur vonseiten der Stadt. Kreative Konzepte - wie das von Hackenberg und Pospíšilova - seien "unglaublich wichtig."

Und zumindest für ihr Stoff-Atelier gibt es nun gute Nachrichten. Inzwischen wollen dank Bilgi Dikkaya sogar zwei Eigentümer an die beiden Gründerinnen vermieten. "Einer von ihnen kommt uns sogar mit dem Mietpreis entgegen, nachdem er uns kennengelernt hat", sagt Hackenberg stolz. Noch im Sommer soll der "Fabric Room" eröffnen.