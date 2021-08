Kaufbeuren: Ladendieb schlägt in drei Geschäften zu - im vierten ist Schluss

In Kaufbeuren hat ein Dieb eine Tour durch mehrere Geschäfte gestartet. Beim Klauen in einem Verbrauchermarkt wurde er schließlich erwischt.

03.08.2021 | Stand: 13:24 Uhr

Am Montagnachmittag wurde der Polizei in Kaufbeuren ein Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Sudetenstraße gemeldet. Ein junger Mann war ertappt worden, als er ein Parfüm im Wert von 45 Euro stehlen wollte.

Als die Polizisten die Anzeige gegen den 22-Jährigen aufnahmen, entdeckten sie weiteres Diebesgut bei dem Mann. Er hatte die Waren laut Mitteilung zuvor aus drei weiteren benachbarten Geschäften entwendet.

Kaufbeuren: Ladendieb erwarten mehrere Anzeigen

Der Wert des Diebesguts beträgt rund 150 Euro. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

