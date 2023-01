Opfer aus Koma erwacht - Polizei ermittelt nach brutaler Attacke in Kaufbeuren

Die Kripo Kaufbeuren ermittelt nach einer brutalen Attacke wegen versuchten Totschlags. Zwei Verdächtige sind in Haft. Das Opfer ist aus dem Koma erwacht.

17.01.2023 | Stand: 15:29 Uhr

Das 42-jähriges Opfer eines brutalen Überfalls, der sich vergangene Woche in der Kaufbeurer Innenstadt ereignet hatte, ist zwischenzeitlich aus dem Koma erwacht. Der Mann befinde sich aber weiter mit schweren Verletzungen in Behandlung in einem Krankenhaus, berichtet die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Näheres zu seinem Gesundheitszustand wurde nicht mitgeteilt.

Der Mann war in den frühen Morgenstunden am Dienstag vergangener Woche in einem Hinterhof in der Stadtmitte zusammengeschlagen worden. Er kam mit erheblichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Danach befand er sich vorübergehend im Koma. Die Polizei teilte vergangene Woche mit, dass unklar sei, ob und welche bleibenden körperlichen Schäden der Mann nach dem brutalen Überfall davontragen würde.

Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Bevor er zusammengeschlagen wurde, war der 42-Jährige mit drei weiteren Beteiligten in einer Gaststätte. Dort gerieten die vier laut den Ermittlern in Streit. Zwei der Beteiligten verließen daraufhin die Gaststätte, ein Dritter fuhr mit dem Taxi nach Hause. Der 42-Jährige blieb noch mehr als eine weitere Stunde zusammen mit seiner Freundin in der Gaststätte.

Als sie nach Hause gehen wollten, überfielen zwei der Beteiligten (21 und 26 Jahre alt) den Mann in dem Hinterhof. Sie sollen ihr Opfer mehrfach mit ihren Füßen getreten haben – auch, als der Mann bereits am Boden lag. Dann flüchteten die Täter. Die Kriminalpolizei in Kaufbeuren hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Zwei Tatverdächtige wurden noch am selben Tag ermittelt und festgenommen.

