Am 17. Februar zeigte ein Mann aus Kaufbeuren einen Raubüberfall an. Er sei niedergeschlagen worden. Nun stellte sich heraus: Die Tat war vorgetäuscht.

21.02.2023 | Stand: 17:20 Uhr

In Kaufbeuren hat ein 48-jähriger Mann einen Überfall vorgetäuscht, berichtet die Polizei. Unbekannte hätten ihn in der Nacht vom 16.2. auf den 17.2. niedergeschlagen und ausgeraubt, zeigte der Mann am Freitag bei der Polizei an.

Doch der Überfall in der Mindelheimer Straße war fingiert, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Mann habe sich womöglich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Warum der Überfall vorgetäuscht wurde, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

