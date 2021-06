Polizei sucht diesen Vermissten - wer hat ihn im Raum Kaufbeuren oder Biessenhofen gesehen?

Die Polizei sucht nach einem vermissten Mann zwischen Kaufbeuren und Biessenhofen - trotz Suchhunden und Hubschrauber bisher erfolglos. Die Beschreibung.

22.06.2021 | Stand: 12:07 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Kaufbeuren ein 83-jähriger Mann als vermisst gemeldet. Die Polizei hat eine Öffentlichkeits-Fahndung herausgegeben: Günter Sorgenfrei wurde zuletzt am Montag gegen 11 Uhr von Angehörigen gesehen. Am Abend kehrte der Herr nicht wie geplant von einem Spaziergang zurück. Wer hat ihn gesehen oder weiß, wo er sich aktuell aufhält?

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet oder ein Unfall passiert sein könnte. Der 83-Jährige ist ein geübter Wanderer und gut zu Fuß. Am Montag wollte er sich laut Polizei auf den Weg zu einem Spaziergang zwischen Kaufbeuren und Biessenhofen machen. Die geplante Strecke führt unter anderem am Bärensee und am Bachtelsee entlang.

Allerdings könnte er auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein und so größere Strecken zurückgelegt haben. Er sieht auf kurze Distanz schlecht und würde Hilfe beispielsweise beim Ablesen von Fahrplänen oder ähnlichem benötigen.

Die Polizei beschreibt den Vermissten aus Kaufbeuren so:

Name: Günter Sorgenfrei

Geschlecht: männlich

Alter: 83 Jahre

Größe: rund 1.80 Meter

Figur: schlank

Der Mann ist bekleidet mit einem Strohhut mit breiter Krempe, einer knielangen Stoffhose, einem dunkelgrünen langen Pullover und brauen Lowa-Halbschuhen. Er hat einen blauen Adidas-Rucksack mit großem Schriftzug dabei.

Polizei im Ostallgäu im Großeinsatz: Hubschrauber und Suchhunde beteiligt

Ein Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften durchsuchte bereits das Gebiet zwischen Biessenhofen und Kaufbeuren. Insgesamt waren ab Mitternacht der Rettungsdienst mit 40 Personen, die Freiwilligen Feuerwehren Kaufbeuren und Biessenhofen mit 23 Personen, mehrere Polizeistreifen, fünf Suchhunde sowie ein Hubschrauber im Einsatz.

Die Suche verlief bisher ergebnislos. Sie wurden nachts unterbrochen und heute mit Tageslicht wieder aufgenommen.

Wer den Mann gesehen hat oder weiß, wo er sich derzeit aufhält, wird gebeten, sich über den Notruf 110 an die Einsatzzentrale oder bei der Polizei Kaufbeuren zu melden.

Zuständige Dienststelle:

Polizeiinspektion Kaufbeuren

Schraderstraße 8

Telefon: 08341/933-0

Fax: 08341/933-140

Ebenso können Hinweise online an die Polizei über das Vermissten-Hinweis-Formular übermittelt werden.