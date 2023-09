Stadt Kaufbeuren unterstützt Caritas-Beratungsstelle für Geflüchtete

Weil die Finanzierung durch den Freistaat Bayern nicht ausreicht, setzt der Verband hohe Eigenmittel ein. Die Stadt Kaufbeuren gewährt erneut einen Zuschuss.

15.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Geflüchtete, aber auch alle anderen Menschen mit Migrationshintergrund, die in Kaufbeuren leben, finden bei der Flüchtlings-, Integrations-- und Migrationsberatung der Caritas Unterstützung. Die Angebote sollen den Ratsuchenden dabei helfen, sich schneller im Leben in Deutschland zurecht zu finden. Für diese Arbeit hat der Caritasverband einen erneuten Antrag auf eine Sachkostenpauschale für die Flüchtlings- und Integrationsberatung in Kaufbeuren gestellt.

Mittel des Freistaates reichen nicht aus

Wie Markus Pferner, Leiter des Finanz- und Sozialreferates der Stadt Kaufbeuren, in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses erläuterte, reiche die Finanzierung durch den Freistaat Bayern nicht aus, der Verband setze seit vielen Jahren hohe Eigenmittel ein. Die Stadt fördere die Beratung seit 2015 und habe sich an den Sachkosten im Jahr 2021 bis 2023 mit jeweils 6.000 Euro beteiligt.

Beratung findet jetzt nicht mehr in den Unterkünften statt

Zu Beginn der Förderung wurde vor allem Sozialarbeit in den Unterkünften gefördert, dazu hatte sich der Caritasverband verpflichtet. Aufgrund der geringen Anzahl von Asylbewerbern, die heute noch in den Unterkünften leben, werde dort aktuell nicht aufsuchend gearbeitet, die Beratung findet in den Räumlichkeiten der Caritas im Alleeweg in Kaufbeuren statt.

Sozialreferent: "Die Arbeit, die dort geleistet wird, ist außerordentlich wichtig"

"Die Arbeit, die dort geleistet wird, ist außerordentlich wichtig, deshalb schlagen wir vor, sie auch im Jahr 2024 mit 6.000 Euro zu unterstützen", so Pferner. Man orientiere sich bei der Zuschusshöhe am Vorjahr, da auch der Personaleinsatz ähnlich hoch sei. Die anderen kreisfreien Städte und Landkreise in Schwaben fördern ebenfalls die jeweiligen Flüchtlings- und Integrationsberatungen. Einstimmig beschlossen die Ausschussmitglieder, den Zuschuss zu gewähren. Voraussetzung ist das Vorhalten von mindestens einer Vollzeitkraft für die Flüchtlings- und Integrationsberatung.