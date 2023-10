So will die Stadt Kaufbeuren ihre Bäume besser schützen

Die Abholzaktion in den Kaufbeurer Wertach-Auen hat für einen öffentlichen Aufschrei gesorgt. Nun stellt der Umweltausschuss die Weichen für den Schutz alter Bäume.

16.10.2023 | Stand: 18:49 Uhr

Die Stadt will ihre Bäume besser schützen. Sie sollen einen Schwerpunkt in einer sogenannten Grünraumverordnung einnehmen, die ausreichend Bepflanzungen in der Stadt sicherstellen, das Klima und die Lebensqualität unterstützen soll. Geregelt wären darin auch Ersatzpflanzungen und andere Ausgleichsmaßnahmen, nachdem größere Bäume auf auf Privatgelände gefällt wurden. Der Umweltausschuss sprach sich für eine solche Verordnung aus. Das letzte Wort hat nun der Stadtrat.

