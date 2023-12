In Kaufbeuren kommen jetzt Fräsen und Radlader zum Einsatz

Viele Straßen in Kaufbeuren sind nach dem Wintereinbruch mittlerweile geräumt. Doch es gibt so viel Schnee, dass Lastwagen für den Abtransport nötig sind.

04.12.2023 | Stand: 18:27 Uhr

Ein ungewohntes Bild in Kaufbeuren: Mit Fräsen und Lastwagen transportieren die Beschäftigten des städtischen Bauhofes den vielen Schnee ab. Denn nach dem heftigen Wintereinbruch am Wochenende mit viel Niederschlag in kurzer Zeit türmt sich der Schnee in den Straßen. Das Dilemma: Auch in einer geräumten Straße muss der Schnee irgendwo hin. Vor allem in stark frenquentierten Bereichen an Kreuzungen, Bushaltestellen und wichtigen Haltebuchten ist dafür aber kein Platz.

