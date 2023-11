Unbekannte legen in Kaufbeuren Nägel unter Autoreifen

In Kaufbeuren haben Unbekannte Nägel unter die Reifen eines geparkten Autos gelegt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

10.11.2023 | Stand: 14:21 Uhr

In der Nacht vom 9. November auf den 10. November haben unbekannte Täter in Kaufbeuren Nägel unter die Reifen eines geparkten Autos gelegt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Straße "Am Bienenberg".

Nägel unter Autoreifen in Kaufbeuren - Polizei ermittelt

Demnach wurden die Nägel mit der Spitze nach oben direkt an Reifen gelegt. Hätte die Eigentümerin des Fahrzeugs die Nägel vor Fahrtantritt nicht bemerkt, wäre ihr Reifen vermutlich von diesen durchbohrt und beschädigt worden. Die Polizei Kaufbeuren ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08341/933-0.

Die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu lesen Sie immer hier.