Pfarrerin Dorothée Stürzbecher-Schalück ist das neue Gesicht der Dreifaltigkeitskirche

Dorothée Stürzbecher-Schalück tritt die Dritte Pfarrstelle der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde an. Die Dreifaltigkeitskirche ist ihr nicht unbekannt.

21.09.2022 | Stand: 11:58 Uhr

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Kaufbeuren hat eine neue Pfarrerin: Dorothée Stürzbecher-Schalück wird seit 1. September als Pfarrerin der Dreifaltigkeitskirche eingesetzt. Im Rahmen eines Festgottesdienstes erfolgte kürzlich die offizielle Ordination durch den Augsburger Regionalbischof Axel Piper. Damit wurde Stürzbecher-Schalück zur Pfarrerin berufen und ihr das Recht zur öffentlichen Wortverkündung und zur Spende von Taufe und Abendmahl verliehen.

Dorothée Stürzbecher-Schalück kehrt in ihre Kaufbeurer Heimat zurück

Für die Pfarrerin bedeutet ihr Einsatz in Kaufbeuren auch eine Rückkehr in die alte Heimat. In Kaufbeuren geboren und aufgewachsen wurde sie in der Dreifaltigkeitskirche getauft und konfirmiert, so Regionalbischof Piper in seiner Predigt. Zusammen mit ihrem Mann, der in München in der systematischen Theologie an seiner Dissertation arbeitet, sei sie nun zurückgekehrt. Vieles habe sich verändert, manches sei geblieben.

Sie sei ein offener Mensch, der nah an und mit anderen Menschen sein möchte. Ihr Mann und sie fühlten sich hier unglaublich wohl in der alten und neuen Kirchengemeinde. Kirche bedeute für Stürzbecher-Schalück vor allem Gemeinschaft, sowohl im Glauben als auch im gelebten Miteinander. Sie fühlen sich auch in geografischer Sicht wohl, so outet sich die Pfarrerin als Fan des Tänzelfests in der „wunderschönen Stadt“.

Oberbürgermeister überreicht Pfarrerin den Schrim der Stadt

Dem Anlass entsprechend würdigten zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Kirche das Ereignis. Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse überreichte den traditionellen Schirm der Stadt mit dem Wunsch, der Schirm möge das Ehepaar beschützen.

Der Vertrauensmann des Kirchenvorstands der Dreifaltigkeitskirche Ernst Schönherr, der für die Ordination als Chef des Protokolls fungierte, übermittelte ein Glückwunschschreiben der befreundeten Pfarrgemeinde der Evangelischen Kirche der böhmischen Brüder aus Gablonz an der Neisse. In eigener Sache, sprich für die Kirchengemeinde der Dreifaltigkeitskirche und den Kirchenvorstand, gratulierte er Pfarrerin Stürzbecher-Schalück zur Ordination und Einführung in die Dritte Pfarrstelle.

In seinem Grußwort schilderte Schönhaar den Zustand der Kirchengemeinde, erwähnte anstehende Veränderungen in der Besetzung der Pfarrstellen und sprach die aktuellen Renovierungsarbeiten an der Dreifaltigkeitskirche mit einem Kostenpunkt von über eine Million Euro an. An die neue Pfarrerin gewandt drückte er die Freude von Kirchenvorstand und Gemeinde aus, dass „so eine junge Dame für sich den Entschluss gefasst hat, Pfarrerin zu werden und dann auch noch nach der erfolgreichen Ausbildung im Studium und Vikariat an den Ort ihrer Kinder- und Jugendzeit zurückzukommen. Du bist gewissermaßen ein Kaufbeurer-Kindl“.

