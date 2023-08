Möbelhaus in Kaufbeuren wiedereröffnet: „Upgrade“ direkt an der B12

Nach einem Umbau hat die Opti-Wohnwelt in Kaufbeuren wiedereröffnet. Warum die Stadtspitze darin auch eine gute Nachricht für den Innenstadthandel sieht.

01.08.2023 | Stand: 19:15 Uhr

Neuer Name, größeres Angebot: Mit der Neueröffnung der Opti-Wohnwelt am Bavariaring setzt das Familienunternehmen langfristig auf den Standort Kaufbeuren direkt an der B12. „Wir wollen ,das’ Möbelhaus in der Region sein“, sagte Oliver Föst, der Geschäftsführer der Unternehmensgruppe mit Sitz im unterfränkischen Niederlauer. Für Oberbürgermeister Stefan Bosse stellt der Anbieter einen „wichtigen Ankerpunkt“ in der Kaufbeurer Einzelhandelslandschaft dar.

