Kaufbeuren: Noch eine öffentliche Toilette, vor der es jedem graut, braucht niemand!

Ein vandalensicheres Edelstahl-WC braucht niemand. Schon gar nicht im Kaufbeurer Jordanpark, meint AZ-Redakteurin Renate Meier.

10.12.2021 | Stand: 13:45 Uhr

Die Toilettenkultur in diesem Lande ist leider zum Wegspülen. Für Frauen und Kinder ist es in der Regel alles andere als ein Vergnügen, öffentliche Örtchen aufzusuchen. Es kommt nur im äußersten Notfall in Frage. Vandalensichere Autobahntoiletten sind der Graus schlechthin: gefühlt immer eiskalt, stinkend, nass, mit grauem Schmirgelpapier bestückt. Männer mögen es schaffen, ihre Bedürfnisse zu verrichten, ohne etwas anzufassen. Für Frauen ist das eine Herausforderung. Deshalb: Noch eine öffentliche Toilette, vor der es jedem graut, braucht niemand!

Keine Lösung

Ein vandalensicheres Edelstahlobjekt in den Jordanpark zu stellen, ist deshalb keine Lösung. Dann lieber warten, bis es einen Gaststättenbetreiber gibt, der sich der Toiletten annimmt. Um sie auch für die Nutzer des angrenzenden Spielplatzes attraktiv zu halten, müssen sie regelmäßig überwacht, gereinigt und gepflegt werden. Benutzbare Seife, Handtücher und Klopapier sollten zum Mindeststandard zählen.

