Kurioser Fall in Kaufbeuren: Ein 19-Jähriger zeigt bei der Polizei an, dass er überfallen wurde. Am Ende bringt ihn seine Ehrlichkeit auf die Anklagebank.

29.10.2022 | Stand: 05:21 Uhr

„Ich habe selten jemanden gesehen, der sich selbst so ein Bein gestellt hat!“ Mit diesen Worten brachte der Verteidiger in einem Betäubungsmittel-Prozess vor dem Jugendgericht seine Einschätzung zu einer polizeilichen Aussage seines 19-jährigen Mandanten auf den Punkt. Der junge Mann war im August auf der Wache erschienen, nachdem ihn offenbar drei Jugendliche im Jordanpark attackiert und ihm seine Bauchtasche abgenommen hatten.

