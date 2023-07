Kalender, Infomaterial und Nummern für den Notfall: Das bietet die Familienapp Kaufbeuren-Ostallgäu

Seit etwa einem Jahr gibt es die Familienapp Kaufbeuren-Ostallgäu. Wofür Familien das Angebot nutzen können.

18.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Seit rund einem Jahr gibt es die Familienapp Kaufbeuren-Ostallgäu. Dort finden Familien, Eltern, Fachkräfte und allen anderen Interessierten inzwischen etwa 600 verschiedene Angebote und 90 aktive Anbietende.

„Die Familienapp kommt bei den Familien im Ostallgäu und in der Stadt Kaufbeuren hervorragend an“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker und freut sich über den Erfolg. „Eine besondere Motivation sind für uns die vielen positiven Rückmeldungen, die unsere Familienbildungsstelle dazu regelmäßig erhält.“

Familienangebote in Kaufbeuren und im Ostallgäu

Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse ergänzt: „Mit der Anwendung erhalten Familien eine übersichtliche Zusammenstellung über die Familienangebote in der Region. Wir bieten den Eltern und Kindern damit einen echten Mehrwert. Das spiegelt sich in den laufend steigenden Nutzungszahlen wider.“

Eltern und Familien erhalten in der App laut Pressemitteilung Informationen rund um den Familienalltag – vom Familienkalender über Videos und Downloads bis zu Nummern für den Notfall. Sie können die App nutzen, um etwa Freizeitaktivitäten für in der Region zu finden, aber auch Kontakte, Beratungs- und Anlaufstellen oder Informationsmaterialien zu den unterschiedlichsten Themen, die für Familien relevant sind. Auch Fachkräfte aus unterschiedlichen Einrichtungen und Beratungsstellen nutzen die App in ihrer alltäglichen Arbeit, um an Informationen und Kontakte zu kommen.

Familienapp Kaufbeuren-Ostallgäu wird stetig erweitert

Die Familienapp wird stetig um neue Themen erweitert und auf die Bedürfnisse der Familien angepasst. Zudem werden fast täglich Neuigkeiten in die App eingestellt. Betrieben wird die App von der Familienbildungsstelle am Landratsamt Ostallgäu (Isabel Costian, Telefon 08342/911-510, E-Mail familienbildung@lra-oal.bayern.de) sowie der Gleichstellungs- und Familienbeauftragten der Stadt Kaufbeuren (Elke Schad, Telefon 08341/437-762, E-Mail familienbeauftragte@kaufbeuren.de).