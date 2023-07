Ostallgäuer (21) wegen Volksverhetzung vor Gericht

In einem Chat vergleicht ein Ostallgäuer Juden und Impfgegner. Vor Gericht in Kaufbeuren betont er, dass er nicht rechtsextrem ist.

14.07.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Ein heute 21-jähriger Ostallgäuer hat vor über zwei Jahren während der Corona-Zeit ein Bild in eine WhatsApp-Gruppe verschickt, auf dem ein Vergleich zwischen von den Nationalsozialisten verfolgten Juden und heutigen Impfgegnern gezogen wurde. Konkret waren zwei Schilder abgebildet. Auf einem stand „Juden werden hier nicht bedient“, auf dem anderen „Ungeimpfte werden hier nicht bedient“. Im Strafprozess wegen Volksverhetzung beteuerte der Angeklagte vor dem Jugendgericht, er habe keinerlei Absicht gehabt, die Verbrechen der NS-Zeit zu verharmlosen. Er sei „auch nicht rechtsextrem oder so was“.

Angeklagter könne sich an Chat-Nachrichten nicht mehr wirklich erinnern

An die Nachricht, die er damals in eine aus 73 Personen bestehende Chat-Gruppe versandt hatte, konnte sich der junge Mann jetzt nach eigenen Angaben „gar nicht mehr wirklich erinnern“. Sein Verteidiger führte ins Feld, dass der Angeklagte das Bild damals wohl „aus jugendlicher Dummheit“ gepostet habe, vielleicht auch aus Langeweile. Sein Mandant habe sich offenbar „keinerlei Gedanken“ über das gemacht, was der Gesetzgeber zu Recht als Straftat sehe.

Der Anwalt verwies darauf, dass sich sein Mandant beruflich und privat auf einem guten Weg befinde und regte eine Verfahrenseinstellung an. Der Staatsanwalt hatte keine Zweifel, dass die Aktion des Angeklagten den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Der Richter konnte sich dagegen eine Einstellung gegen eine Geldauflage durchaus vorstellen: Nicht, weil er den Angeklagten sonst freisprechen werde, sondern weil bei einem Urteil „auch nicht mehr herauskommen würde“.

Gericht entscheidet sich für eine Geldauflage für den Ostallgäuer

Nachdem der junge Mann seine Bereitschaft zur Zahlung einer Geldauflage signalisiert hatte, war auch der Staatsanwalt zu einer Einstellung bereit. Er machte aber deutlich, dass die Geldbuße bei mindestens 1500 Euro liegen müsse. Damit waren schließlich alle Verfahrensbeteiligten einverstanden.

