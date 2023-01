Ein Kind der Pfarrei St. Ulrich: Pfarrer Markus Bader aus Kaufbeuren ist gestorben

Pfarrer Markus Bader, der in Kaufbeuren in St. Ulrich Primiz feierte und zuletzt in Augsburg-Lechhausen wirkte, ist im Alter von 51 Jahren gestorben.

Von Redaktion Kaufbeuren

18.01.2023 | Stand: 07:42 Uhr

Nach kurzer Krankheit ist Pfarrer Markus Bader im Alter von 51 Jahren in Augsburg gestorben. Bader ist gebürtiger Kaufbeurer und wuchs in der Pfarrei St. Ulrich auf. Die Gemeinde und insbesondere der damalige Pfarrer Ottmar Maier prägten ihn. 1998 wurde er zum Priester geweiht und feierte in St. Ulrich seine Primiz. „Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“, diesen Vers aus Psalm 18 hatte er als Primizspruch gewählt. Heute noch schmückt die Tafel von seiner Primiz den dortigen Arkadenhof.

