Doppelt erwischt: Fahrer und Beifahrer mit Alkohol am Steuer

Bei Kaufbeuren hat die Polizei einen 25-Jährigen mit Alkohol am Steuer erwischt. Warum auch sein alkoholisierter Beifahrer nun den Führerschein abgeben muss.

25.04.2022 | Stand: 15:09 Uhr

In Kaufbeuren hat die Polizei gleich zwei junge Männer mit Alkohol am Steuer erwischt. Beide waren laut Angaben der Polizei zuerst gemeinsam in einem Auto unterwegs auf der B12 bei Kaufbeuren gewesen, als ihnen das Benzin ausging. Daraufhin wurden sie von der Polizei kontrolliert. Weil diese einen Alkoholgeruch wahrnahmen, musste der 25-jährige Fahrer einen Alkoholtest machen. Dieser ergab einen Wert über 0,5 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Fahrer mit Alkohol auf der B12: Auch Beifaher erwischt

Um herauszufinden, ob der 24-jährige Beifahrer das Auto weiterfahren könnte, wurde auch bei ihm ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab allerdings einen noch höheren Wert von über ein Promille. Deswegen fuhr die Polizei den Fahrer selber zurück zu seiner Anschrift. Dort angekommen entdeckten sie das Fahrzeug des 24-jährigen Beifahrers, das zuvor dort noch nicht gestanden hatte. Der junge Mann musste es demnach gerade erst dorthin gefahren haben. Aus diesem Grund erwartet jetzt auch ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Er musste außerdem sofort seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

